Владимира Тарасенко ждет очередная операция, но завершать карьеру россиянин не намерен





Кажется, что «Сент-Луис» уже научился играть без Владимира Тарасенко в составе. Правда, фанатов действующего обладателя Кубка Стэнли вряд ли сильно радует этот факт, так как защитить титул в нынешних условиях практически невозможно. По крайней мере, на сайте ggbet.ru/sports представлены слишком высокие коэффициенты на «музыкантов».





Очередная операция на левом плече



Несколько дней назад стало известно, что Владимиру Тарасенко необходима очередная операция на левом плече. Пожалуй, без хирургического вмешательства уже действительно не обойтись, так как травма помешала российскому форварду полноценно отыграть в нынешнем сезоне: 10 матчей в регулярном чемпионате и 4 поединка в плей-офф – это не тот результат, на который можно было рассчитывать. Казалось бы, весенняя пауза, обусловленная всемирной пандемией, должна была пойти на пользу россиянину, но ему все равно не хватило времени для полного восстановления. В Эдмонтоне, где сейчас проходит плей-офф, Тарасенко отыграл лишь начальную часть серии с «Далласом», не отметившись результативными действиями. Конечно, в активе россиянина есть суммарно 10 бросков, но больше не позволило сделать больное плечо. Пожалуй, Владимир поступил максимально правильно, когда не стал играть через боль, а вернулся домой, чтобы проконсультироваться со специалистами. К сожалению, вердикт врачей оказался неутешительным – операция, хотя фанаты «Блюз» до последнего верили в то, что российский форвард сможет помочь команде.



Напомним, что Владимиру Тарасенко уже делали реконструктивную операцию на левом плече. Правда, к этому хирургическому вмешательству не было приковано столько внимания, так как весной 2018-го года «Сент-Луис» не участвовал в матчах на вылет. Однако, нельзя сказать, что операция прошла успешно, поскольку уже через год Тарасенко вновь «сломал» плечо. К счастью, болевые ощущения тогда не помешали ему завершить сезон, иначе о Кубке Стэнли можно было бы только мечтать. Впрочем, хоккей – не балет, поэтому от неприятных столкновений Владимира никто не застрахует. К слову, именно физический контакт с Шоном Уокером (внешне безобидный) заставил россиянина опять лечь под нож.





Карьерный путь еще не закончен



Сейчас нет сомнений, что больное плечо Владимира Тарасенко нуждается в тщательном уходе. При этом сам россиянин не очень любить носить бандаж или специальные фиксирующие скобы, как и многие другие хоккеисты, но теперь у него нет выбора. Что говорить, если даже по самым радужным прогнозам, процесс реабилитации займет 6 месяцев. Это значит, что российский форвард точно не сможет помочь своей команде на старте нового сезона. Остается только надеяться, что очередной чемпионат НХЛ начнется не осенью, а в декабре, как и было запланировано ранее. В сложившейся ситуации радует лишь тот факт, что сам Тарасенко не теряет оптимизма. Он даже заявил, что обязательно продолжит карьеру, чтобы развеять все спекуляции на эту тему.