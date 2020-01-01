Семь российских хоккеистов продолжают борьбу за Кубок Стэнли









В полуфинале Кубка Стэнли-2020 примут участие четыре клуба - «Вегас Голден Найтс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Все команды представляют США, последний из канадских клубов, «Ванкувер», вылетел в четвертьфинале, уступив в седьмом матче «Голден Найтс».



Год назад в полуфинале выступали «Бостон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Сент-Луис», а три канадских участника плей-офф вылетели уже в первом раунде.



На этот раз в финале Западной конференции «Вегас» сыграет с «Далласом», в составе которого выступают голкипер Антон Худобин и игроки нападения Александр Радулов и Денис Гурьянов. Последний, напомним, в шестом матче 1/8 финала против «Калгари Флэймз» первым из российских хоккеистов забил четыре шайбы в истории Кубка Стэнли.



За титул лучшей команды Восточной конференции поспорят «Айлендерс» и «Тампа-Бэй». В этой паре борьбу за Кубок Стэнли продолжат четыре российских игрока. Трое из них представляют «Лайтнинг» — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров, а Семен Варламов является основным голкипером «Айлендерс».



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Первым полуфиналистом стала «Тампа», одержавшая победу в серии с «Бостоном» со счетом 4-1. Шансы «Лайтнинг» на победу в Кубке оцениваются очень высоко, однако главным для команды остается вопрос о состоянии здоровья Кучерова, который получил травму от ветерана «Брюинз» Здено Хары. Напомним, «Молнии» вышли в финал конференции в четвертый раз за шесть последних лет.



«Айлендерс» в седьмом решающем матче со счетом 4:0 обыграли «Филадельфию» и вышли в финал Восточной конференции впервые за 27 лет и 11-й раз в истории.



«Даллас» в семи матчах остановил «Колорадо» Натана Маккиннона. Команда из Техаса уступает по результативности в плей-офф только «Эвеланш», а список лучших бомбардиров команды возглавляет защитник Миро Хейсканен (5 голов и 16 результативных передач). На счету Дениса Гурьянова 15 (8+7) набранных очков.



«Вегас» под руководством Питера Дебура в решающей встрече обыграл «Ванкувер» и во второй раз в клубной истории пробился в финал Западной конференции.



Все предстоящие матчи состоятся в Эдмонтоне при пустых трибунах. Чтобы избежать вспышек короновируса игроки и персонал помещены в так называемый «пузырь», перемещаясь между стадионом и гостиницей.

























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