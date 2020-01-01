Почему у «Тампы» есть хорошие шансы выиграть Кубок Стэнли?





На данный момент «Тампа» является главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. Подопечные Джона Купера довольно легко добрались до финала конференции, поэтому на сайте https://gg.bet/ru/hockey постепенно снижаются коэффициент на чемпионство «Лайтнинг», что вполне объяснимо.





Кадровые проблемы «Тампы»



Подготовка к одной из решающих серий против «Лос-Анджелеса» только началась, но наставник «Тампы» уже столкнулся с неприятностями, которые регулярно преследуют амбициозный коллектив. Во-первых, капитан команды Стивен Стэмкос не сможет выйти на лед в ближайшее время. Он продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в феврале. Во-вторых, Никита Кучеров вряд ли успел набрать форму, хотя у него не слишком серьезное повреждение, поэтому фанаты «Тампы» могут спать спокойно. Напомним, в одном из последних поединков российский форвард получил удар клюшкой в лицо от Здено Хары, но отделался лишь несколькими ссадинами.



В целом, ситуация не самая радужная, но кадровый потенциал «Тампы» настолько высок, что потеря Стивена Стэмкоса не должна негативно сказаться на итоговом результате. Тем более, если Пойнт, Гурд и Кучеров продолжат стабильно набирать очки, а Джон Купер добавит команде немного психологической уверенности.





Василевский сохранил много сил, хотя отыграл все матчи в плей-офф



Довольно трудно оценить игру Андрея Василевского в нынешнем сезоне. По мнению многих экспертов, российский голкипер не демонстрировал феноменальных спасений в каждом поединке, но в сложившейся ситуации это положительный, а не отрицательный момент. Дело в том, что вратарь «Тампы» сохранил достаточно энергии, поэтому все еще может включить режим героя, если возникнет такая необходимость.



Удивительно, но Василевский остается единственным голкипером, отыгравшим все поединки на вылет в нынешнем сезоне. Похоже, россиянин действительно не шутил, когда говорил, что намерен прогрессировать, дабы завоевать чемпионский титул. Более того, Андрей прекрасно выполняет свою работу, невзирая на колоссальные физические нагрузки. Сейчас у него нет достойного сменщика, поэтому порой приходится трудиться за двоих.



Впрочем, все вышеперечисленные обстоятельства не имеют никакого значения, так как Андрей Василевский любит получать много игрового времени, как и другие вратари со звездным статусом. И речь вовсе не о том, что россиянин хочет выделиться на фоне партнеров по команде, ведь постоянная практика ему действительно нужна, иначе можно потерять форму. К тому же, голкипер «Тампы» умеет находить баланс между нагрузками и отдыхом. В частности, Василевский редко приходит на утреннюю раскатку, хотя формально обязан на ней присутствовать.