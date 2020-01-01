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Хоккей за рубежом: Как хоккеисты попадают в Канадские и Американские академии?









О том как профессиональные спортсмены оказываются в Канадских или Американских клубах написано много, но мало кому известно, что уехать играть за рубеж можно в школьном возрасте. Помимо спорта, у юного хоккеиста будет возможность играть против лучших спортивных академий, а также получать среднее или высшее образование. О возможностях для хоккеистов за рубежом мы побеседовали с директором хоккейного агентства Александром Галайша.



- Почему родители спортсменов из России все чаще смотрят в сторону зарубежных школ?



Родителям свойственен здоровый прагматизм. Все понимают, что дойти до уровня Овечника или Малкина не каждому дано, по статистике 98% хоккеистов не доходят до профессиональных команд, а завершают карьеру в детской или юниорской команде. Поэтому мамы и папы ищут возможность для совмещения учебы и спорта, чтобы по окончании спортивной карьеры ребенок не остался за бортом.



- Разве в России нет возможности тренироваться? Всем известно, что в Канаде нет государственных школ и родители сами платят за спортивное обучение.



На сегодняшний день, не спорю, в России очень много делается для хоккея, но невозможно скрывать, что условия для развития везде разные, стоит немного отъехать от хоккейных центорв - Москвы, Казани, Уфы и вы увидите, что многие команды недополучают необходимое количество льда, нет квалифицированных тренерских кадров. А кроме того, родители все равно тратят немаленькие деньги для занятий хоккеем. Я часто сталкиваюсь с родителями из регионов, которые перевозят детей в большие города, снимают квартиру ребенку, водят его на подкатки и коммерческие игры, чтобы парень развивался, стоит ли говорить, что сстоимость такого переезда исчисляется сотнями тысяч рублей за сезон.







- Какая перспектива у спортсмена, который в раннем возрасте уезжает учиться и играть за рубеж?



Вы знаете, я консультурую очень большое количество родителей, наверное 5-6 семей в день как-то выходят на меня в сутки и задают этот вопрос. Я всем отвечаю, что переезд очень серьезный шаг и к нему нужно быть готовым. В первую очередь, я подчеркиваю необходимость образования и создания хороших условий для спортивного прогресса. Родители, в свою очередь, хотят видеть честную конкуренцию и понятную программу обучения. Не секрет, что подготовка в клубах СНГ часто форсируется, что негативно влияет на детей, ну и бешенная селекция всех беспокоит, ростом не вышел - на выход, не ходишь на подкатки по утрам - с тобой прощаются. За рубежом эти нюансы регулируются лучше и это дает плоды.



- Куда в основном едут ваши клиенты?



В приоритете частные академии Канады и США, есть определенный пул школ, который хорошо себя зарекомендовал на рынке. Например, в США - Академия Гилмор (Gilmour Academy), классическая американская школа с двухсотлетней историей, она многим нравится, особенно когда детям говоришь что у школы 2 собственных катка на территории и доступ ко льду почти в любое время. В Канаде - CIHA (Canadian International Hockey Academy), маленькая хоккейная школа в провинции Онтарио, там в разное время учились игроки выбранные на драфте НХЛ, а также сын Даниса Зарипова. В Онтарио особенно много вариантов, все таки родина хоккея.



- Как работает ваш сервис?



Агентство, которое представляю я, работает уже 15 лет, хоккей не единственное направление нашей работы, есть еще баскетболисты, пловцы, теннисисты. Мы принимаем заявки от родителей спортсменов и индивидуально подбираем школу для каждого. Основные критерии: уровень спортсмена, спортивные достижения и знание языка. Для тех кто поступает в ВУЗ есть обязательные тестирования, что касается школ тут все индивидуально, многие школы готовы брать спортсмена с нулевым знанием языка и работать с ним. Эти и другие факторы ложаться в резюме спортсмена и мы предлагаем его в учебные заведения. Наша задача найти оптимальный вариант по соотношению цена и качество.







- Сколько будет стоить отправить хоккеиста в США?



Каждая школа готова обсуждать стоимость с семьей индивидуально, наша задача минимизировать расходы клиента, в процессе переговоров учитывается все, в том числе финансовое положение семьи. Стоимость года в школе-пансионе с хоккейной программой от 25.000 до 65.000 долларов, за эту стоимость ребенок будет полноценно учиться, питаться, тренироваться и играть. Что касается скидок и стипендий, то мы регулярно получаем их для наших клиентов. Ежегодно кто-то из наших спортсменов получают полные стипендии на обучение, конечно, если речь идет о среднем спортсмене, то в любом случае у семьи будут расходы. Девочкам, например, дают очень большие скидки, команд в США очень много, вечный недобор девчонок.



- Как вы находите клиентов, школы в России не в восторге от того, что спортсмены уезжают?



Спортивная миграция всегда была, от этого не убежишь, к примеру наши вратари сейчас играют в финале кубка Стэнли (Антон Худобин и Андрей Василевский выступают в финальной серии плей-офф - прим. ред.), а вратари иностранцы защищают цвета ЦСКА и Салавата. В основном тренеры с пониманием отпускают ребят, потому что, это всегда взвешенное решение родителей и ребенка. В основном родители приходят нам по сарафанному радио, а также через наш сайт, это очень персонализированная услуга и прежде чем обратиться к кому-то люди очень внимательно изучают наш бэграунд.



- В период коронавируса многие хоккейные лиги приостановили работу, как сейчас выглядит детский хоккей за рубежом?



Я общаюсь с большим количеством игроков и тренеров в Европе и Северной Америке, беда с которой столкнулся весь мир не обошла стороной спорт, но хоккейный рынок оживает, вслед за НХЛ детские команды возвращаются на лед, при этом соблюдаются все локальные нормы и рекомендации специалистов. В этом плане за рубежом больше дисциплины. Мы столкнулись с определенными проблемами с выездом наших клиентов из России, но благодря смекалки наших менеджеров мы справились почти со всеми трудностями.



Александр Галайша (директор направления по хоккею с шайбой PFS) специально для редакции сайта Hockeyreview.ru.

























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