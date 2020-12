КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие



50 лучших игроков НХЛ 2020 года по версии The Hockey News





Авторитетное канадское издание The Hockey News в своем ежегодном выпуске по традиции составило список 50-ти лучших игроков Национальной хоккейной лиги перед сезоном 2020/2021.



В списке представлены 5 российских хоккеистов: Артемий Панарин (4-е место, «Рейнджерс»), Никита Кучеров (10-е место, «Тампа-Бэй»), Александр Овечкин (15-е место, «Вашингтон») и Андрей Василевский (17-е место, «Тампа-Бэй»), Евгений Малкин (18-е место, «Питтсбург»).



1. Натан Маккиннон (центральный нападающий, «Колорадо»)

Результаты «Эвеланш» в прошлом сезоне - во многом заслуга Маккиннона. Один из номинантов на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». По итогам второго раунда уверенно лидировал по очкам в плей-офф и рассматривался как основной претендент на «Конн Смайт Трофи».



2. Коннор Макдэвид (центральный нападающий, «Эдмонтон»)

Макдэвид второй в рейтинге, второй по набранным очкам в лиге (97), второй по очкам в большинстве (43). Прекрасное катание, прекрасное владение шайбой.



3. Сидни Кросби (центральный нападающий, «Эдмонтон»)

Кросби на третьем месте? Малкин на 18-м? При всем уважении к изданию, журналисты явно погорячились. Впрочем, давно известно, что эксперты The Hockey News симпатизируют канадцу. 47 очков в 41 матче, отрицательный показатель полезности (-8), шестое место в команде по заброшенным шайбам (16). Нормальная статистика для третьего хоккеиста лиги?



4. Артемий Панарин (левый нападающий, «Рейнджерс»)

Панарин стал третьим в гонке лучших бомбардиров - 95 (32+63) и лидером чемпионата по набранным очкам в равных составах. Находился в тройке претендентов на звание самого ценного игрока прошлого регулярного сезона.



5. Давид Пастрняк (правый нападающий, «Бостон»)

Стал лучшим снайпером (вместе с Овечкиным) регулярного чемпионата, забросив 48 шайб.



6. Леон Драйзайтль (центральный нападающий, «Эдмонтон»)

Стал MVP чемпионата как в опросе журналистов («Харт Трофи»), так и по мнению хоккеистов («Тед Линдсей Эворд»). Возглавил список лучших бомбардиров «регулярки» (43 шайбы и 67 передач), на 13 очков опередив ближайшего преследователя.



7. Виктор Хедман (защитник, «Тампа-Бэй»)

Швед выиграл с командой Кубок Стэнли и стал обладателем «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф.



8. Элиас Петтерссон (центральный нападающий, «Ванкувер»)

На молодую суперзвезду «Кэнакс» приятно смотреть. Петтерссон - это ядерное оружие в наступательном арсенале «Ванкувера».



9. Брэйден Пойнт (центральный нападающий, «Тампа-Бэй»)

Способность Пойнта взять игру на себя была особенно заметна в плей-офф, и он стал одним из лучших центров в НХЛ.



10. Никита Кучеров (правый нападающий, «Тампа-Бэй»)

Кучеров стал лучшим бомбардиром (34 очка) Кубка Стэнли, опередив на одно очко Пойнта.



11. Брэд Маршан (левый нападающий, «Бостон»)

Маршан - самый ненавидимый игрок НХЛ. Конечно, если вы не фанат «Брюинз». Игроки «Бостона» обожают хоккеиста.



12. Остон Мэттьюс (центральный нападающий, «Торонто»)

Возможно, уже в этом сезоне подвинет Овечкина и станет лучшим снайпером сезона.



13. Джек Айкел (центральный нападающий, «Баффало»)

Силовой центр «Сэйбрз» обладает габаритами, скоростью и оснащен технически, чтобы стать легендой.



14. Патрик Кейн (правый нападающий, «Чикаго»)

В 32 года по-прежнему имеет неплохую статистику, став лучшим бомбардиром команды - 84 (33+51).



15. Александр Овечкин (левый нападающий, «Вашингтон»)

Овечкин взял девятый «Морис Ришар Трофи». Логично уже сейчас переименовать приз лучшему снайперу в «Овечкин Трофи».

Ставки на хоккей: сможет ли Овечкин стать лучшим снайпером предстоящего сезона?



16. Коннор Хеллебайк (вратарь, «Виннипег»)

Генеральные менеджеры клубов НХЛ назвали Хеллебайка лучшим вратарем сезона. Голкипер получил «Везину» заслуженно - «Виннипег» без Хеллебайка давно бы пошел ко дну.



17. Андрей Василевский (вратарь, «Тампа-Бэй»)

У 26-летнего Василевского уже есть одна «Везина», и он будет одним из лучших в течение длительного времени.



18. Евгений Малкин (центральный нападающий, «Питтсбург»)

Малкину 34 года, но прошедший сезон оказался лучшим за последние годы. Если бы не травмы...



19. Роман Йоси (защитник, «Нэшвилл»)

Капитан «Предаторз» стал обладателем «Норрис Трофи», который вручается лучшему защитнику сезона.



20. Александр Барков (центральный нападающий, «Флорида»)

Капитан «Пантерз» продолжает улучшать свою игру и в будущем может получить «Селке Трофи».



21. Сет Джонс (защитник, «Коламбус»)

Классный защитник. Джонс не только прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями, но и способен решить исход матча.



22. Райан О’Райли (центральный нападающий, «Сент-Луис»)

Один из выдающихся форвардов оборонительного плана в НХЛ.



23. Джон Карлсон (защитник, «Вашингтон»)

Самый результативный защитник регулярного чемпионата - 75 (15+60). Стал лучшим бомбардиром «Кэпиталз».



24. Алекс Пьетранжело (защитник, «Вегас»)

«Вегас» получил этим летом классного защитника. Клуб подписал с бывшим защитником и капитаном «Сент-Луис Блюз» семилетний контракт на $61,6 млн.



25. Марк Шайфли (центральный нападающий, «Виннипег»)

Очень жаль, что Шайфли получил травму в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Его присутствие могло бы повлиять на результаты «Виннипега».



26. Себастьян Ахо (центральный нападающий, «Каролина»)

Лучший бомбардир «Харрикейнз», лучший снайпер, ведущий центрфорвард команды. «Монреаль» этим летом предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $8,45 млн. «Каролина» повторила это предложение и оставила форварда у себя.



27. Митч Марнер (правый нападающий, «Торонто»)

Мэттьюс за год подвинул Марнера и Тавареса в списке лучших бомбардиров «Мейпл Лифс», но Митч по-прежнему остался лучшим распасовщиком команды (51 передача).



28. Миро Хейсканен (защитник, «Даллас»)

Хейсканен обладает невероятным самообладанием, легким шагом и уверенностью, которая передается партнерам по команде. Самый результативный хоккеист «Старз» в минувшем плей-офф (26 очков).



29. Марк Стоун (правый нападающий, «Вегас»)

Стоун - редкий вингер, который преуспевает как в роли разрушителя, так и в роли забивного форварда.



30. Мэтью Барзал (центральный нападающий, «Айлендерс»)

Когда он владеет шайбой в атакующей зоне, защитники соперника могут взять попкорн и некоторое время наблюдать за происходящим на люду.



31. Патрик Бержерон (центральный нападающий, «Бостон»)

Ему уже 35 лет, но он все еще остается одним из сильнейших центрфорвардов НХЛ.



32. Зак Веренски (защитник, «Коламбус»)

Веренски вместе с Сетом Джонсом составляют лучшую на данный момент пару защитников в НХЛ.



33. Микко Райтанен (правый нападающий, «Колорадо»)

Когда Рантанен здоров, он, пожалуй, один из лучших вингеров в НХЛ.



34. Джонатан Юбердо (левый нападающий, «Флорида»)

Личный рекорд Юбердо - 92 очка в 2019 году, но у него есть потенциал побить его в этом сезоне.



35. Кэри Прайс (вратарь, «Монреаль»)

Неплохо себя показал в отборочном раунде плей-офф-2020.



36. Шон Кутюрье (центральный нападающий, «Филадельфия»)

В 28 лет получил «Селке Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана.



37. Туукка Раск (вратарь, «Бостон»)

В среднем пропускал 2,12 шайбы за игру - лучший результат в сезоне. В 41 матче Раск отражал 93% бросков - второй результат в НХЛ.



38. Пьер-Люк Дюбуа (центральный нападающий, «Коламбус»)

Ведущий центр и самый результативный игрок «Коламбуса» - 49 (18+31) очков.



39. Джон Таварес (центральный нападающий, «Торонто»)

В свои 30 лет продолжает оставаться элитным атакующим центром.



40. Робин Ленер (вратарь, «Вегас»)

Ленер продемонстрировал, что он вратарь №1. Плей-офф с его участием был впечатляющим.



41. Джейккоб Слэвин (защитник, «Каролина»)

Недооцененный игрок. Пятый в списке претендентов на «Норрис Трофи» и четвертый в номинации на «Леди Бинг Трофи».



42. Кайл Коннор (левый нападающий, «Виннипег»)

Быстроногий фланговый форвард стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером «Джетс».



43. Ши Теодор (защитник, «Вегас»)

Самый результативный хоккеист «Голден Найтс» - 19 (7+12) очков в 20 матчах.



44. Кейл Макар (защитник, «Колорадо»)

Лучший новичок прошлого сезона НХЛ. В голосовании на «Колдер Трофи» получил 116 первых мест из 170-ти.



45. Куинн Хьюз (защитник, «Ванкувер»)

Хьюз с шайбой - это поэзия. Один из номинантов на «Колдер Трофи» - четвертый по набранным очкам в «регулярке» и третий в плей-офф.



46. Патрик Лайне (правый нападающий, «Виннипег»)

Очень способный нападающий. Если сможет улучшить игру в обороне, то через год окажется выше в этом списке.



47. Бо Хорват (центральный нападающий, «Ванкувер»)

Хорошо проявил себя в плей-офф, забросил 10 шайб и стал лучшим снайпером команды.



48. Мика Зибанежад (центральный нападающий, «Рейнджерс»)

Раскрылся с приходом Панарина в команду. Обновил личный рекорд по заброшенным шайбам (41) и набранным очкам (75) за сезон.



49. Мэттью Ткачук (левый нападающий, «Калгари»)

Он бесконечно раздражает соперников, в тоже время Ткачук невероятно полезный для команды игрок.



50. Картер Харт (вратарь, «Филадельфия»)

Харт - феноменальный молодой вратарь, чья надежная игра вселяет спокойствие и уверенность в партнеров.

























