



Руководство Национальной Хоккейной Лиги, клубы-участники и болельщики всерьез беспокоятся о судьбе сезона 2020/2021. Пандемия не позволила начать сезон в ранее установленные сроки. Сейчас все мировые СМИ новости хоккея начинают с прогнозов, в каком формате будет разыгран плей-офф НХЛ, и состоится ли сезон в целом.



Чтобы спасти сезон, рассматриваются разные варианты, в том числе – как будут проходить матчи плей-офф. Сейчас большинство склоняется к возврату схемы, которая была задействована в 1981-1992 годах. Тогда участие в серии принимали те же 16 команд, но отбирались они не по результатам регулярного чемпионата в конференции, а по местам в дивизионах – первые четыре команды составляли две пары:



- 1-е место против 4-го места;

- 2-е место против 3-го места.



Вторым этапом плей-офф были финалы дивизионов, победители которых формировали полуфинальные пары НХЛ. Потом две лучших команды определяли чемпиона лиги.



По мнению руководства NHL, такой подход позволит минимизировать финансовые расходы на перелетах. Тем более, что регулярный чемпионат также планируется проводить внутри каждого дивизиона, так что менять формулу в плей-офф было бы не правильно.





Другие варианты проведения плей-офф НХЛ



Предложение №2 – возврат к формуле со стандартными восьмерками в каждой конференции. В этом случае, первая команда по итогам регулярки встречается с восьмым местом, вторая – с седьмым и т.д. Многие возрастные болельщики соскучились по данной схеме, считая её справедливой, по сравнению с определением участников плей-офф путем «дикой карты» для одной из команд в конкретном дивизионе.



Третий вариант – составить пул из 16 команд, и разыграть плей-офф по стандартному принципу:



- 1-я команда по набранным очкам против 16-й;

- 2-я против 15-й;

- 3-я против 14-й и т.д.



Подобная формула применялась в 1979-1981 годах, но успеха не добилась. Пойдут ли на подобный эксперимент в НХЛ сейчас, сказать сложно.







Если данный вопрос, а также споры о финансовых обязательств перед игроками, которых Лига просит пойти на уступки по уменьшению зарплаты, не будут решены в ближайшее время, сезон 2020/2021 окажется под угрозой срыва. Подобные прецеденты уже случались в чемпионатах 1994/1995 и 2012/2013, когда хоккеисты устраивали бойкоты из-за нежелания повышать зарплаты. Тогда удавалось находить рациональное решение, а сезон стартовал во второй половине января и заканчивался в конце июня. Сейчас же ситуация повторяется, только причиной этому являются не повышенные аппетиты игроков, а всемирная пандемия, которая ставит перед выбором – выплата денег хоккеистам по контрактным обязательствам, и большие убытки НХЛ, либо урезание зарплаты ради проведения полноценного сезона. Решение должно быть принято в ближайшее время.