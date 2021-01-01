Макгуайр признал Александра Романова элитным игроком





Комментатор НХЛ Пьер Макгуайр признает молодого хоккеиста «Монреаля» Романова элитным защитником.



Выездной поединок «Эдмонтона» с «Монреалем» в канадском дивизионе НХЛ, привлек большое внимание зрителей. Многие из болельщиков «Канадиенс» хотели посмотреть на игру перспективного защитника из России Романова.



Александра нахваливает клубный менеджмент, да и наставник клуба Жюльен не скупится на похвалы молодому игроку. Но особой похвалы защитник удостоился от топового комментатора хоккейного канала Макгуайра. Тот с ходу назвал Романова «элитным игроком».





У Александра большое будущее



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Главный тренер поставил Александра в третье звено. Пара защитников Кулак - Романов регулярно появлялась на площадке. Уже в первом периоде Александр оправдал надежды болельщиков. Юниору удался отличный кистевой бросок с подачи напарника. Романов открыл счет в матче, записав кроме победного гола одно удаление и приемлемый показатель полезности.



Игра Александра понравилась комментатору поединка Макгуайру. Он нашел несколько важных особенностей в игре молодого защитника:



- стартовая скорость;

- быстрота принятия решений на площадке;

- мощный кистевой бросок.



Такие качества присущи только элитным игрокам, резюмировал канадский комментатор.





Почему Романов заиграет в НХЛ



Пока Александру не хватает навыков английского языка, но он уже достаточно уверенно держится с партнерами в раздевалке. Такой же уверенностью Александр отличался и в КХЛ. Он провел достаточное количество матчей во второй по силе лиге и прибыл в НХЛ опытным игроком.



В активе Александра несколько ярких поединков за сборную. Уровень игры Романова позволяет ему стать в число претендентов на трофей лучшего новичка сезона в заокеанской лиге.



Предоставил материал: Павел Чайковский

Главный редактор интернет-ресурса bet-stavka.ru.

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