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Макгуайр признал Александра Романова элитным игроком


Александр Романов

Комментатор НХЛ Пьер Макгуайр признает молодого хоккеиста «Монреаля» Романова элитным защитником.

Выездной поединок «Эдмонтона» с «Монреалем» в канадском дивизионе НХЛ, привлек большое внимание зрителей. Многие из болельщиков «Канадиенс» хотели посмотреть на игру перспективного защитника из России Романова.

Александра нахваливает клубный менеджмент, да и наставник клуба Жюльен не скупится на похвалы молодому игроку. Но особой похвалы защитник удостоился от топового комментатора хоккейного канала Макгуайра. Тот с ходу назвал Романова «элитным игроком».

У Александра большое будущее


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Главный тренер поставил Александра в третье звено. Пара защитников Кулак - Романов регулярно появлялась на площадке. Уже в первом периоде Александр оправдал надежды болельщиков. Юниору удался отличный кистевой бросок с подачи напарника. Романов открыл счет в матче, записав кроме победного гола одно удаление и приемлемый показатель полезности.

Игра Александра понравилась комментатору поединка Макгуайру. Он нашел несколько важных особенностей в игре молодого защитника:

- стартовая скорость;
- быстрота принятия решений на площадке;
- мощный кистевой бросок.

Такие качества присущи только элитным игрокам, резюмировал канадский комментатор.

Почему Романов заиграет в НХЛ


Пока Александру не хватает навыков английского языка, но он уже достаточно уверенно держится с партнерами в раздевалке. Такой же уверенностью Александр отличался и в КХЛ. Он провел достаточное количество матчей во второй по силе лиге и прибыл в НХЛ опытным игроком.

В активе Александра несколько ярких поединков за сборную. Уровень игры Романова позволяет ему стать в число претендентов на трофей лучшего новичка сезона в заокеанской лиге.

Павел ЧайковскийПредоставил материал: Павел Чайковский
Главный редактор интернет-ресурса bet-stavka.ru.
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