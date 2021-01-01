Как ставить на удаления в хоккее?





Ставки на удаления в хоккее: какие стратегии подходят для заработка

Удаления игроков с площадки привычное дело для хоккейного поединка. Удаления на короткий отрезок времени отдают инициативу одной команде, заставляя противника сосредоточить все свои усилия на обороне ворот. Хотя хоккеисты стараются играть в рамках свода правил, практически в каждом матче удаления происходят. Если они есть, то можно на этом заработать, уверены капперы. Достаточно разработать стратегию и подготовить игровой депозит.



Особенности заключения пари на удаления



Заключая пари на удаление в хоккейном поединке, необходимо помнить об некоторых особенностях таких пари. Удаления игрока бывают трех видов:



- на две минуты;

- на пять минут;

- на десять минут.



В линии букмекерских компаний есть специальный раздел, посвященный удалениям в хоккее. Любителям беттинга предлагают поставить на:



- тотал минут удалений одной команды или суммарный;

- фора по удалениям одной из команд;

- тоталы по удалениям отдельно в каждом из периодов;

- исход (какая команда заработает больше удалений).



Например, в поединке «Металлург» - «Северсталь», бк 1хБет открывает линию котировок на удаления в первом периоде. Исход «больше удалений у Металлурга« принесет беттору выигрыш с коэффициентом 2.35. Котировки 1хБет считаются лучшими на хоккей из-за низкой маржи конторы. Недавно специалисты изучили приложение ресурса и выложили гайд по установке для IOS и Андроид, а также разобрали что лучше использовать - приложение или адаптивную версию ресурса. Их вывод - лучше установить софт бк https://1-iks-bet.su/skachat-prilozhenie-1-iks-bet-zerkalo/.



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Популярные стратегии

Бетторы давно стремятся разработать стратегию на удаления. Все дело в том, что успех ставки зависит от силы противодействующих команд. Необходимо провести тщательный предматчевый анализ каждого коллектива. Если команды примерно равны по силам, то необходимо делать ставку на общий тотал удалений.



Для этого следует изучить статистические данные по каждой из команд. Особенно, количество удалений в тех матчах, где соперники были равны по силам. Рассчитав средний тотал удалений в таких поединках, беттору необходимо изучить историю личных встреч клубов. Бывает, что у команд взаимная неприязнь и тренеры настраивают своих подопечных на жесткий хоккей. Это идеальная позиция для ставок на «тотал удалений больше».

























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