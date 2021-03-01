Овечкин - в восьми шайбах от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ





«Рейнджерс» неделю назад прервали серию «Вашингтона» из семи подряд побед, но в мощи «Кэпиталз» не приходится сомневаться. В последующих после поражения от «синерубашечников» двух играх столичные хоккеисты дважды обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» с общим счетом 8:3.



В этих 10 матчах раззабивался Александр Овечкин – у него уже 723 шайбы вообще в НХЛ и 17 в нынешнем сезоне. У капитана «Вашингтона» еще есть шансы на очередной «Морис Ришар Трофи»!



Овечкин находится на седьмом месте в списке лучших снайперов текущего сезона. Россиянин отстает от форварда «Торонто» Остона Мэттьюса на пять голов. Благодаря заброшенной в матче с «Эдмонтоном» шайбе американский нападающий опередил капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида (21) в снайперской гонке лиги. Третью строчку в списке лучших снайперов делят финский игрок «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. У обоих хоккеистов по 19 шайб.



В списке лучших снайперов за всю историю НХЛ капитан «Кэпиталз» располагается на шестом месте. Больше только у Уэйна Грэтцки (894), Горди Хоу (801), Яромира Ягра (766), Бретта Халла (741) и Марселя Дионна (731).



Ставки на хоккей: сможет ли Овечкин догнать в этом сезоне Марселя Дионна?





Зибанеджад повторил почти уникальное достижение для НХЛ



Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал по 6 очков в двух матчах с «Флайерз» и вошел в историю Лиги. Швед стал третьим хоккеистом, которому удалось набрать по шесть очков в двух подряд встречах с одной и той же командой. До этого подобного результата добивались Джо Мэлоун в сезоне 1919/1920 и Даг Бентли в сезоне 1942/1943. За две встречи с «Филадельфией» Зибанеджад настрелял 12 (6+6) очков!





Василевский упустил шанс войти в историю НХЛ



24 марта голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выиграл 12-ю игру подряд, что стало рекордом для клуба из Флориды. До рекорда Лиги, который составляет 14 побед подряд и в разное время был установлен Сергеем Бобровским, Тини Томпсоном, Тони Баррассо и Йонасом Хилером, Андрею оставалось совсем чуть-чуть, но шанс войти в историю лиги хоккеист, увы, упустил.





Патрик Марло приближается к рекорду НХЛ



Второй номер драфта 1997 года (вдумайтесь!) нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло приближается к историческому рекорду Национальной хоккейной лиги. У 41‑летнего вингера 1756 матчей в «Большом Шоу». Столько же у Марка Мессье, а больше только у Горди Хоу (1767). Марло хочет, чтобы его обменяли в клуб-контендер. У него славная карьера, но Кубок Стэнли Патрик пока не завоевывал.