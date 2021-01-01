Брэндон Дубински: «Кросби слишком много ныл, а Овечкин делал свое дело»





В Америке большой резонанс вызвали слова форварда «Коламбуса» Брэндона Дубински. Хоккеист на своей странице в «Твиттере» сравнил Кросби и Овечкина и высказался не в пользу канадского «мессии». Начал Дубински с того, что назвал Кросби одним из лучших: «Кросби лучше меня, и я никогда не говорил, что это не так. Он один из самых лучших игроков за всю историю». Но затем последовал выпад в адрес канадца: «724 гола - это безумие. Кросби слишком много ныл, а Овечкин мало говорил и делал свое дело».





Овечкин догнал Халла по голам в большинстве в НХЛ



Шайба в численном большинстве в игре с «Дэвилз» 5 апреля стала для Овечкина 265-й в регулярных чемпионатах, по этому показателю капитан «Кэпиталз» сравнялся с Бреттом Халлом. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является канадец Дэйв Андрейчук, в активе которого 274 шайбы при игре в большинстве.



В сезоне-2020/21, который продлится с января по май, результаты матчей предсказать непросто. Тем интереснее, cтавки на НХЛ принимаются по очень высоким коэффициентам.





«Баффало» повторил антирекорд «Питтсбурга»



Все-таки «Баффало» сделал это. «Сейбрз» повторили антирекорд «Питтсбурга» сезона-2003/04 по длине проигрышной серии – 18 матчей. Впереди было только «достижение» «Вашингтона» сезона-1974/75. «Кэпиталз» тогда не могли выиграть 30 матчей, но в семи из них хотя бы ничьи вырвали – в НХЛ еще не было серий буллитов, принцип «у каждой игры должен быть победитель» не действовал. Однако, абсолютный рекорд устоял. 1 апреля «Клинки» разгромили «Филадельфию» со счетом 6:1 и прервали серию поражений.



И еще о рекордах. У «Миннесоты» клубный – 11 побед подряд дома. Кирилл Капризов забил очередной гол для хайлайтов – в ворота еле живого «Сент-Луиса».



«Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях впервые с февраля 2011 года. «Красные крылья» прервали неудачную серию из 17 поражений на льду «Лайтнинг».



«Вашингтон» впервые в своей истории 8 раз за сезон одержал победу над одним и тем же соперником. С 21 февраля по 5 апреля столичные хоккеисты восемь раз переиграли «Нью-Джерси Дэвилз». Последний матч между этими командами получился особенно успешным для российских игроков столичной команды. Семь очков на троих набрали Александр Овечкин (гол и два результативных паса), Евгений Кузнецов (1+1) и защитник Дмитрий Орлов (две передачи).



И последнее. Александр Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в списке самых забивных игроков НХЛ. Россиянину осталось забросить шесть шайб, чтобы догнать канадца.