



В Национальной хоккейной лиге остается месяц до конца регулярного чемпионата, но круг основных претендентов на выход в плей-офф уже определен. Участвовать в Кубке Стэнли будут 16 команд, по 4 лучших из каждого дивизиона.





Восточный дивизион



Турнирное положение: 1. «Вашингтон» – 56 очков, 2. «Айлендерс» – 56, 3. «Питтсбург» – 54, 4. «Бостон» – 48.



Небольшой спад у «Кэпиталз», который в последних семи матчах выигрывал только у аутсайдеров «Нью-Джерси» и «Баффало», позволил «Айлендерс» догнать лидера дивизиона. «Островитяне» дважды прихлопнули «Вашиков» на своем льду (8:4, 1:0), где они практически неуязвимы в этом сезоне.



«Питтсбург» впервые за 10 матчей победил на льду «Бостона» и впервые за 15 матчей выиграл в гостях у «Брюинз» в основное время. На радостях «Пенс» в следующих двух поединках (против того же «Бостона» и «Рейнджерс» – 5:7, 4:8) пропустили аж 15 шайб. При такой игре в обороне даже девять забитых голов не помогут.



«Брюинз» уже несколько матчей подряд стабильно чередуют победы с поражениями. Но, несмотря на непонятную ситуацию с травмированным основным вратарем Тууккой Раском, «Бостон» место в плей-офф отдавать явно не собирается. У «Мишек» есть очень серьезная зависимость от первого звена, однако Патрис Бержерон и Брэд Маршан снова в большом порядке.



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Западный дивизион



Турнирное положение: 1. «Колорадо» – 58 очков, 2. «Вегас» – 54, 3. «Миннесота» – 51, 4. «Сент-Луис» – 44.



Одна из лучших команд лиги в данный момент – «Колорадо». Как по количеству и проценту набранных очков, так и в плане текущей формы. «Лавина» реально сносит всех. В последних 17-ти матчах они потерпели только три поражения. Два – за пределами основного времени и только один разгром - от «Миннесоты». Уже и «Вегас» такой темп не выдержал.



Все больше заметна зависимость «Миннесоты» от главного претендента на «Колдер Трофи» Кирилла Капризова. Как только соперники закрывают российского вингера, то «Уайлд» становятся максимально уязвимыми.



«Сент-Луис» прервал серию из семи поражений подряд, выиграл подряд три игры с разницей шайб 15:4 и вновь попал в зону плей-офф.





Северный дивизион



Турнирное положение: 1. «Торонто» – 59 очков, 2. «Виннипег» – 53, 3. «Эдмонтон» – 52, 4. «Монреаль» – 43.



«Торонто» четко двинулся к первому месту (шесть побед подряд, 19 очков в последних десяти матчах), а Остон Мэттьюз – к «Морис Ришар Трофи».



«Виннипег» и «Эдмонтон» чередуют победы с поражениями, но очковый запас позволяет пока не беспокоиться о месте в плей-офф.



«Монреаль» утвердился в ставке на проверенных в плей-офф бойцов с опытом завоевания Кубка Стэнли. В межсезонье «Хабс» не прогадали, пригласив Тайлера Тоффоли и Кори Перри. Теперь они выменяли из «Баффало» Эрика Стаала, и ветеран в первом же матче за «Канадиенс» забросил победную шайбу.





Центральный дивизион



Турнирное положение: 1. «Каролина» - 58 очков, 2. «Тампа-Бэй» - 58, 3. «Флорида» – 56, 4. «Нэшвилл» – 45.



Явно расслабилась «Тампа». Обладатель Кубка Стэнли потерпел пять поражений в 10-ти последних матчах, очевидно уступая соперникам в характере и желании биться. Даже Андрей Василевский все чаще выдает игры уровня не выше среднего.



Отрыв «Каролины», «Тампы» и «Флориды» от остальных команд дивизиона позволяет тройке лидеров чувствовать себя спокойно. Борьба развернется за четвертую путевку в плей-офф, на которую претендуют «Нэшвилл» (45 очков, 42 матча), «Чикаго» (43, 42) и «Даллас» (40, 39).