Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по матчам в истории





Патрик Марло обновил лучший показатель Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных матчей в регулярных сезонах, который держался 59 лет. Выездная игра против «Вегас Голден Найтс» 20 апреля 2021 года стала 1768-й в главной хоккейной лиге мира для 41-летнего хоккеиста. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» побил достижение легендарного Горди Хоу и стал рекордсменом НХЛ по количеству игр.



Вдумайтесь в то, что:



- Марло свой первый матч в НХЛ провел 1 октября 1997 года, вскоре после того, как «Сан-Хосе» выбрал его вторым на драфте-1997, а первый номер того драфта Джо Торнтон тоже до сих пор играет.

- В течение своей долгой карьеры Марло сыграл в НХЛ с 3009 хоккеистами. Или 37%. Всего за всю историю в лиге выходили на лед 8100 игроков.

- На момент дебюта Марло в НХЛ 168 действующих игроков НХЛ еще не родились.



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Патрик Марло – двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и двукратный чемпион мира (2003, 2004). Он набрал 1197 (566+631) очков в НХЛ, но так и не добрался до Кубка Стэнли. В последние пару сезонов что результативность, что размер зарплаты легенды снизились до очень скромных показателей. Однако важность таких хоккеистов для раздевалки, для молодых партнеров, часть которых еще не родилась, когда Патрик дебютировал в НХЛ, переоценить сложно. Интересно, что и Марло, и предыдущий рекордсмен Горди Хоу – уроженцы провинции Саскачеван.



Теперь список рекордсменов НХЛ по количеству проведенных матчей выглядит следующим образом. Первое место у Марло (1770 игр). Горди Хоу отодвинулся на второе место (1767). Третью строчку занимает Марк Мессье (1756). На четвертом месте расположился чех Яромир Ягр (1733). Замыкает пятерку лучших Рон Френсис (1731).



Кто в ближайшие годы может побить рекорд Марло? Из действующих хоккеистов в десятке лучших находится только Джо Торнтон, на счету которого 1672 матча (6-е место в списке). Одноклубнику Марло 2 июля исполнится 42 года, но вспомним, что Хоу повесил коньки на гвоздь в возрасте 52 лет.



Места с седьмого по десятое занимают завершившие карьеру в НХЛ хоккеисты. На седьмом месте расположился Марк Рекки (1652 матча в регулярных чемпионатах). Восьмую строчку занимает Крис Челиос (1651). Девятый результат показал за карьеру Дэйв Андрейчук (1639). Замыкает десятку Скотт Стивенс, в активе которого 1635 игр в НХЛ.



Больше всего игр за океаном из российских хоккеистов провел Алексей Ковалев. Игрок выходил на лед в 1316 матчах и занимает по этому показателю 58 место.

























Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по матчам в истории



Патрик Марло обновил лучший показатель Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных матчей в регулярных сезонах, который держался 59 лет. Кубок Стэнли-2021. Кто попадет в плей-офф НХЛ



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