НХЛ 2021/2022. Главные матчи регулярного чемпионата





Сезон 2021/2022 в Национальной хоккейной лиге стартует 12 октября и завершится 29 апреля. В последний день регулярного чемпионата будет сыграно 15 матчей.



На момент опубликования календаря остается открытым вопрос участия хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх в столице Китая Пекине. Предусмотрена пауза в расписании с 7 по 22 февраля. Если же МОК и профсоюз хоккеистов не договорятся о решении всех вопросов, в том числе страховке игроков по коронавирусу, то календарь оставшихся игр будет изменен и регулярный сезон завершится на две недели раньше.



Лига возвращается к своему привычному формату. Каждый из 32 клубов проведет в предстоящем сезоне по 82 игры, а всего в сезоне будет сыграно 1312 матчей.



Ставки на хоккей: какая команда станет лучшей в регулярном чемпионате?





Главные матчи регулярного чемпионата НХЛ 2021/2022



Стартует новый сезон встречей между победителем Кубка Стэнли-2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Во второй встрече сезона недавний новичок «Вегас Голден Найтс» примет на своем льду 32-ю команду НХЛ «Сиэтл Кракен». Болельщики Сиэтла впервые увидят свою команду на домашней арене 23 октября в поединке с «Ванкувером».



Во второй день «регулярки» будет сыграно четыре матча. Для российских болельщиков особый интерес представляет матч между «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.



Первый матч между финалистами последнего Кубка Стэнли состоится 7 декабря. В этот день «Монреаль Канадиенс» примет на своем льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи в Тампе пройдут 28 декабря и 2 апреля.



1 января в рамках «Зимней классики» «Миннесота Уайлд» на арене местной бейсбольной команды, способной вместить 39 тысяч зрителей, примет «Сент-Луис Блюз». Первоначально матч в Миннеаполисе планировалось провести в начале 2021 года, но из-за пандемии коронавируса поединок пришлось перенести на год.



Вторая запланированная встреча под открытым небом пройдет 26 февраля в Нэшвилле на домашней арене команды НФЛ «Теннесси Тайтенс». Поединок между «Нэшвилл Предаторз» и «Тампой» смогут увидеть 69 тысяч зрителей. Если, конечно, не вмешается коронавирус.



Матч звезд НХЛ в 2022 году состоится 4-5 февраля в одном из крупнейших мировых центров развлечений и игрового бизнеса Лас-Вегасе. В первый день на льду местной арены пройдут конкурсы мастерства, а на следующий день состоится «Матч звезд». Для проведения «Звездный уик-энда» предусмотрен перерыв в чемпионате с 3 февраля.