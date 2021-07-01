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Драфт НХЛ-2021. Итоги первого раунда, Свечков - 19-й


Драфт НХЛ 2021

В Национальной хоккейной лиге состоялся драфт новичков. Второй год подряд церемония выбора лучших молодых хоккеистов из-за пандемии коронавируса проходила в дистанционном формате.

Первым номером в режиме онлайн «Баффало Сэйбрз», который выиграл драфт-лотерею в первых числах июня, выбрал защитника Оуэна Пауэра, который хорошо проявил себя на недавнем мировом первенстве в Латвии. В победном матче против сборной России 18-летний хоккеист показал второе игровое время в команде и был признан лучшим игроков поединка.

Никаких неожиданностей с первым номером драфта не возникло, поскольку Пауэр шел лидером во всех предварительных рейтингах, которые так любят составлять за океаном. Габаритный защитник в 26 играх в составе команды Мичиганского университета в NCAA набрал 16 очков с показателем полезности «+18».

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Вторым выбирал новичок НХЛ «Сиэтл». «Кракены» остановили свой выбор на одноклубнике Пауэра центральном нападающем Мэттью Бенирсе. Американец выиграл золотую медаль молодежного чемпионата мира 2021 и бронзовую медаль на взрослом первенстве в Риге. Под третьим номером «Анахайм» выбрал канадского форварда Мэйсона Мактавиша, победителя юниорского чемпионата мира нынешнего года.

Под четвертым номером «Нью-Джерси» выбрал защитника Люка Хьюза. В составе «Дьяволов» уже два сезона играет родной брат Люка нападающий Джек Хьюз - первый номер драфта-2019. Еще один брат, 21-летний защитник Куинн, играет за «Ванкувер Кэнакс». Старший из братьев был выбран под 7-м номером на драфте трехлетней давности.

Впервые в истории Национальной хоккейной лиги в первой пятерке драфта попали три хоккеиста из одной команды – Пауэр, Бенирс и центральный нападающий Кент Джонсон из университета Мичигана. Джонсона выбрал под пятым номером «Коламбус Блю Джекетс».

Первыми хоккеистами из Европы на драфте-2021 стали два представителя Швеции. Защитника Симона Эдвинссона из «Фрелунды» выбрал под 6-м номером «Детройт», а «Сан-Хосе» выбрал 7-м нападающего Вильяма Эклунда из «Юргордена».

Единственным представителем России в стартовом раунде стал нападающий Федор Свечков, выбранный «Нэшвиллом» под общим 19-м номером. 18-летний воспитанник тольяттинской «Лады» в прошлом сезоне выступал за клуб МХЛ «Ладью» (15 очков в 15 матчах) и команду ВХЛ «Ладу», в составе которой набрал 15 результативных баллов в 38 встречах. Перед сезоном 2021/22 Свечков перешел в питерский СКА.












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