Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (29 ноября 2021 года) стало 749. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) осталась 17 шайб. До идущего вторым Горди Хоу нападающему «Кэпиталз» не хватает 52 шайбы. А вот чтобы опередить лидера списка лучших снайперов Уэйна Гретцки Овечкину необходимо 145 раз поразить ворота соперников.
К другому рекорду российский снайпер приблизился вплотную. У Овечкина стало 273 шайбы в большинстве, что на одну меньше, чем у пока единоличного лидера Дэйва Андрейчука.
Лидеры НХЛ по голам в большинстве
|
|Игрок
|Карьера
|Игры
|Голы
|1.
|н. Дэйв Андрейчук
|(1979-1999)
|1639
|274
|2.
|н. Александр Овечкин
|(2005-н.в.)
|1218
|273
|3.
|н. Бретт Халл
|(1985-2006)
|1269
|265
|4.
|н. Теему Селянне
|(1992-2014)
|1451
|255
|5.
|н. Люк Робитайл
|(1986-2006)
|1431
|247
Статистика Александра Овечкина по сезонам
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2005/06
|81
|52
|54
|106
|2006/07
|82
|46
|46
|92
|2007/08
|82
|65
|47
|112
|2008/09
|79
|56
|54
|110
|2009/10
|72
|50
|59
|109
|2010/11
|79
|32
|53
|85
|2011/12
|78
|38
|27
|65
|2012/13
|48
|32
|24
|56
|2013/14
|78
|51
|28
|79
|2014/15
|81
|53
|28
|81
|2015/16
|79
|50
|21
|71
|2016/17
|82
|33
|36
|69
|2017/18
|82
|49
|38
|87
|2018/19
|81
|51
|38
|89
|2019/20
|68
|48
|19
|67
|2020/21
|45
|24
|18
|42
|2021/22
|22
|19
|18
|37
|Всего
|1219
|749
|608
|1357
Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Овечкин забил в свой третий сезон в НХЛ (65), в том же сезоне игрок набрал наибольшее количество очков (112). В восьми сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более шайб. В истории НХЛ лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Боссии, на счету которых по девять сезонов.
Статистика Александра Овечкина в плей-офф
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2007/08
|7
|4
|5
|9
|2008/09
|14
|11
|10
|21
|2009/10
|7
|5
|5
|10
|2010/11
|9
|5
|5
|10
|2011/12
|14
|5
|4
|9
|2012/13
|7
|1
|1
|2
|2014/15
|14
|5
|4
|9
|2015/16
|12
|5
|7
|12
|2016/17
|13
|5
|3
|8
|2017/18
|24
|15
|12
|27
|2018/19
|7
|4
|5
|9
|2018/20
|8
|4
|1
|5
|2020/21
|5
|2
|2
|4
|Всего
|141
|71
|64
|135
Лучшие снайперы НХЛ на сегодня
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
|
|Игрок
|Карьера
|Игры
|Голы
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|(1979-1999)
|1487
|894
|2.
|н. Горди Хоу
|(1946-1980)
|1767
|801
|3.
|н. Яромир Ягр
|(1990-2018)
|1733
|766
|4.
|н. Александр Овечкин
|(2005-н.в.)
|1219
|749
|5.
|н. Бретт Халл
|(1985-2006)
|1269
|741