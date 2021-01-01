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Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня


Статистика Александра Овечкина в НХЛ

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (29 ноября 2021 года) стало 749. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) осталась 17 шайб. До идущего вторым Горди Хоу нападающему «Кэпиталз» не хватает 52 шайбы. А вот чтобы опередить лидера списка лучших снайперов Уэйна Гретцки Овечкину необходимо 145 раз поразить ворота соперников.

К другому рекорду российский снайпер приблизился вплотную. У Овечкина стало 273 шайбы в большинстве, что на одну меньше, чем у пока единоличного лидера Дэйва Андрейчука.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве


  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Дэйв Андрейчук (1979-1999) 1639 274
2. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1218 273
3. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 265
4. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 255
5. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 247





Статистика Александра Овечкина по сезонам


Сезон И Г П О
2005/06 81 52 54 106
2006/07 82 46 46 92
2007/08 82 65 47 112
2008/09 79 56 54 110
2009/10 72 50 59 109
2010/11 79 32 53 85
2011/12 78 38 27 65
2012/13 48 32 24 56
2013/14 78 51 28 79
2014/15 81 53 28 81
2015/16 79 50 21 71
2016/17 82 33 36 69
2017/18 82 49 38 87
2018/19 81 51 38 89
2019/20 68 48 19 67
2020/21 45 24 18 42
2021/22 22 19 18 37
Всего 1219 749 608 1357

 

Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Овечкин забил в свой третий сезон в НХЛ (65), в том же сезоне игрок набрал наибольшее количество очков (112). В восьми сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более шайб. В истории НХЛ лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Боссии, на счету которых по девять сезонов.

Статистика Александра Овечкина в плей-офф


Сезон И Г П О
2007/08 7 4 5 9
2008/09 14 11 10 21
2009/10 7 5 5 10
2010/11 9 5 5 10
2011/12 14 5 4 9
2012/13 7 1 1 2
2014/15 14 5 4 9
2015/16 12 5 7 12
2016/17 13 5 3 8
2017/18 24 15 12 27
2018/19 7 4 5 9
2018/20 8 4 1 5
2020/21 5 2 2 4
Всего 141 71 64 135



Лучшие снайперы НХЛ на сегодня

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894
2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801
3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766
4. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1219 749
5. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741













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Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

Статистика Александра Овечкина в НХЛ

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня стало 749. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории НХЛ осталась 17 шайб.

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