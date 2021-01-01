Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня





Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (29 ноября 2021 года) стало 749. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) осталась 17 шайб. До идущего вторым Горди Хоу нападающему «Кэпиталз» не хватает 52 шайбы. А вот чтобы опередить лидера списка лучших снайперов Уэйна Гретцки Овечкину необходимо 145 раз поразить ворота соперников.



К другому рекорду российский снайпер приблизился вплотную. У Овечкина стало 273 шайбы в большинстве, что на одну меньше, чем у пока единоличного лидера Дэйва Андрейчука.



Лидеры НХЛ по голам в большинстве







Игрок Карьера Игры Голы 1. н. Дэйв Андрейчук (1979-1999) 1639 274 2. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1218 273 3. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 265 4. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 255 5. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 247









Статистика Александра Овечкина по сезонам







Сезон И Г П О 2005/06 81 52 54 106 2006/07 82 46 46 92 2007/08 82 65 47 112 2008/09 79 56 54 110 2009/10 72 50 59 109 2010/11 79 32 53 85 2011/12 78 38 27 65 2012/13 48 32 24 56 2013/14 78 51 28 79 2014/15 81 53 28 81 2015/16 79 50 21 71 2016/17 82 33 36 69 2017/18 82 49 38 87 2018/19 81 51 38 89 2019/20 68 48 19 67 2020/21 45 24 18 42 2021/22 22 19 18 37 Всего 1219 749 608 1357

Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Овечкин забил в свой третий сезон в НХЛ (65), в том же сезоне игрок набрал наибольшее количество очков (112). В восьми сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более шайб. В истории НХЛ лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Боссии, на счету которых по девять сезонов.



Статистика Александра Овечкина в плей-офф







Сезон И Г П О 2007/08 7 4 5 9 2008/09 14 11 10 21 2009/10 7 5 5 10 2010/11 9 5 5 10 2011/12 14 5 4 9 2012/13 7 1 1 2 2014/15 14 5 4 9 2015/16 12 5 7 12 2016/17 13 5 3 8 2017/18 24 15 12 27 2018/19 7 4 5 9 2018/20 8 4 1 5 2020/21 5 2 2 4 Всего 141 71 64 135





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