Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане




Национальная хоккейная лига приняла решение не делать перерыв на время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане. Таким образом, сильнейшие хоккеисты планеты не смогут принять участие в главном турнире четырехлетия.

На официальном сайте НХЛ опубликовано заявление, в котором сказано следующее: «Мы были открыты для обсуждения с МОК, ИИХФ, Ассоциацией игроков НХЛ, несмотря на то, что большинство наших клубов сразу выступили против перерыва в следующем регулярном чемпионате ради Олимпиады. Но за несколько месяцев никакого конструктивного диалога не произошло. Мы приняли решение, что регулярный сезон 2017/2018 пройдет без перерыва на Олимпийские игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым».

Согласно опросу, проведенному в Северной Америке, большинство хоккейных болельщиков против паузы. В США против перерыва на Олимпиаду высказались 73 процента респондентов, а в Канаде - 53.

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что поедет в Южную Корею, даже если Лига не придет к согласию относительно участия своих хоккеистов в турнире. Основной владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что поддержит данное решение российского нападающего. Даже в том случае, если это может сказаться на шансах команды в борьбе за попадание в плей-офф.

Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти последних Олимпиадах, с 1998 по 2014 годы.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр по хоккею 1998-2014:

1998: Чехия, Россия, Финляндия
2002: Канада, США, Россия
2006: Швеция, Финляндия, Чехия
2010: Канада, США, Финляндия
2014: Канада, Швеция, Финляндия



Поделиться:


Олимпиада | Вчера, 00:22
Теги: НХЛ, ОИ-2018



Материалы по теме:
  • НХЛ обсуждает вопрос участия хоккеистов в ОИ-2018
  • Чемпионы и призеры Олимпийских игр по хоккею
  • Участие игроков НХЛ на ОИ-2014 под вопросом
  • Хоккей на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане: расписание матчей
  • Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею
    •






    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..

    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.












    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru