Национальная хоккейная лига приняла решение не делать перерыв на время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане. Таким образом, сильнейшие хоккеисты планеты не смогут принять участие в главном турнире четырехлетия.



На официальном сайте НХЛ опубликовано заявление, в котором сказано следующее: «Мы были открыты для обсуждения с МОК, ИИХФ, Ассоциацией игроков НХЛ, несмотря на то, что большинство наших клубов сразу выступили против перерыва в следующем регулярном чемпионате ради Олимпиады. Но за несколько месяцев никакого конструктивного диалога не произошло. Мы приняли решение, что регулярный сезон 2017/2018 пройдет без перерыва на Олимпийские игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым».



Согласно опросу, проведенному в Северной Америке, большинство хоккейных болельщиков против паузы. В США против перерыва на Олимпиаду высказались 73 процента респондентов, а в Канаде - 53.



Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что поедет в Южную Корею, даже если Лига не придет к согласию относительно участия своих хоккеистов в турнире. Основной владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что поддержит данное решение российского нападающего. Даже в том случае, если это может сказаться на шансах команды в борьбе за попадание в плей-офф.



Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти последних Олимпиадах, с 1998 по 2014 годы.



Чемпионы и призеры Олимпийских игр по хоккею 1998-2014:



1998: Чехия, Россия, Финляндия

2002: Канада, США, Россия

2006: Швеция, Финляндия, Чехия

2010: Канада, США, Финляндия

2014: Канада, Швеция, Финляндия