Расписание Олимпиады в Пхёнчхане 2018









С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут 23-е зимние Олимпийские игры. Всего за 17 дней будут разыграны 102 комплекта медалей в семи видах спорта.



Расписание зимней Олимпиады 2018 в Пхёнчхане



9 февраля, пятница



Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане



10 февраля, суббота



16:15 (10:15*) Лыжные гонки, женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон

19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 1500 м Квалификация, 1/2 Финала

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 3000 м

20:15 (14:15) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт

21:35 (15:35) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, средний трамплин NH



* - московское время.



11 февраля, воскресенье



10:00 (04:00) Сноуборд, мужчины слоупстайл

11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, мужчины, скоростной спуск

15:15 (09:15) Лыжные гонки, мужчины, 15 км+15 км, скиатлон

16:00 (10:00) Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м

18:50 (12:50) Санный спорт, мужчины, сани-одиночки

20:15 (14:15) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт

21:00 (15:00) Фристайл, женщины, могул



12 февраля, понедельник



10:00 (04:00) Сноуборд, женщины, слоупстайл

10:00 (04:00) Фигурное катание, командное катание

13:30 (07:30) Горнолыжный спорт, женщины, гигантский слалом

19:10 (13:10) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования

21:00 (15:00) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

21:00 (15:00) Фристайл, мужчины, могул

21:30 (15:30) Конькобежный спорт, женщины, 1500 м

21:50 (15:50) Прыжки на лыжах с трамплина, женщины, средний трамплин NH



13 февраля, вторник



11:00 (05:00) Сноуборд, женщины, хаф-пайп

14:30 (08:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация

19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 500 м

19:30 (13:30) Санный спорт, женщины, сани-одиночки

20:00 (14:00) Керлинг, дабл-микст

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м

20:00 (14:00) Лыжные гонки, женщины, спринт, классический стиль

20:00 (14:00) Лыжные гонки, мужчины, спринт, классический стиль



14 февраля, среда



10:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп

13:30 (07:30) Горнолыжный спорт, женщины, слалом

17:45 (11:45) Лыжное двоеборье, мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км

19:00 (13:00) Конькобежный спорт, женщины, 1000 м

20:05 (14:05) Биатлон, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

20:20 (14:20) Санный спорт, мужчины, сани-двойки



15 февраля, четверг



10:00 (04:00) Фигурное катание, спортивные пары

11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, мужчины, супер-гигант

12:30 (06:30) Сноуборд, мужчины, кросс

15:30 (09:30) Лыжные гонки, женщины, 10 км, свободный стиль

20:00 (14:00) Биатлон, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м

21:30 (15:30) Санный спорт, командная эстафета



16 февраля, пятница



09:30 (03:30) Скелетон, женщины, одиночки

12:15 (06:15) Сноуборд, женщины, кросс

15:00 (09:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, свободный стиль

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м

20:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика



17 февраля, суббота



10:00 (04:00) Фигурное катание, мужчины, одиночное катание

11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант

12:30 (06:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл

19:00 (13:00) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета

19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 1500 м

19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 1000 м

20:15 (14:15) Биатлон, женщины, 12.5 км, масс-старт

20:20 (14:20) Скелетон, мужчины, одиночки

21:30 (15:30) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH



18 февраля, воскресенье



13:15 (07:15) Фристайл, мужчины, слоуп-стайл

13:30 (07:30) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом

15:15 (09:15) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м

20:00 (14:00) Фристайл, мужчины, воздушная акробатика

20:15 (14:15) Биатлон, мужчины, 15 км, масс-старт



19 февраля, понедельник



20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м

20:15 (14:15) Бобслей, мужчины, экипажи-двойки

21:30 (15:30) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды



20 февраля, вторник



10:00 (04:00) Фигурное катание, танцы на льду

10:30 (04:30) Фристайл, женщины, хаф-пайп

19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета

20:15 (14:15) Биатлон, смешанная эстафета

21:45 (15:45) Лыжное двоеборье, мужчины, большой трамплин + гонка 10 км



21 февраля, среда



11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, женщины, скоростной спуск

13:15 (07:15) Фристайл, мужчины, ски-кросс

19:00 (13:00) Лыжные гонки, женщины, командный спринт, свободный стиль

19:30 (13:30) Лыжные гонки, мужчины, командный спринт, свободный стиль

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 2400 м, командная гонка преследования

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 3200 м, командная гонка преследования

20:40 (14:40) Бобслей, женщины, экипажи-двойки



22 февраля, четверг



11:30 (05:30) Фристайл, мужчины, хаф-пайп

13:15 (07:15) Горнолыжный спорт, мужчины, слалом

19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 500 м

19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м

19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 5000 м, эстафета

19:20 (13:20) Лыжное двоеборье, мужчины, командное перввенсво, трамплин+эстафета 4x5 км

20:15 (14:15) Биатлон, мужчины, 4х7.5 км, эстафета

21:00 (15:00) Хоккей, женщины



23 февраля, пятница



10:00 (04:00) Фигурное катание, женщины, одиночное катание

10:00 (04:00) Сноуборд, женщины, биг-эйр

13:15 (07:15) Фристайл, женщины, ски-кросс

14:00 (08:00) Горнолыжный спорт, женщины, комбинация

19:00 (13:00) Конькобежный спорт, мужчины, 1000 м

20:00 (14:00) Керлинг, женщины

20:15 (14:15) Биатлон, женщины, 4х6 км, эстафета



24 февраля, суббота



10:00 (04:00) Сноуборд, мужчины, биг-эйр

11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, командное первенство

12:00 (06:00) Сноуборд, женщины, параллельный гигантский слалом

12:00 (06:00) Сноуборд, мужчины, параллельный гигантский слалом

15:15 (09:15) Лыжные гонки, женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль

20:00 (14:00) Керлинг, мужчины

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, масс-старт

20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, масс-старт



25 февраля, воскресенье



09:30 (03:30) Бобслей, мужчины, экипажи-четверки

13:30 (07:30) Лыжные гонки, мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль

15:00 (09:00) Хоккей, мужчины

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане



В программе соревнований возможны изменения.



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