С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут 23-е зимние Олимпийские игры. Всего за 17 дней будут разыграны 102 комплекта медалей в семи видах спорта.
Расписание зимней Олимпиады 2018 в Пхёнчхане
9 февраля, пятница
Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане
10 февраля, суббота
16:15 (10:15*) Лыжные гонки, женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 1500 м Квалификация, 1/2 Финала
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 3000 м
20:15 (14:15) Биатлон, женщины, 7.5 км, спринт
21:35 (15:35) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, средний трамплин NH
* - московское время.
11 февраля, воскресенье
10:00 (04:00) Сноуборд, мужчины слоупстайл
11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, мужчины, скоростной спуск
15:15 (09:15) Лыжные гонки, мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
16:00 (10:00) Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м
18:50 (12:50) Санный спорт, мужчины, сани-одиночки
20:15 (14:15) Биатлон, мужчины, 10 км, спринт
21:00 (15:00) Фристайл, женщины, могул
12 февраля, понедельник
10:00 (04:00) Сноуборд, женщины, слоупстайл
10:00 (04:00) Фигурное катание, командное катание
13:30 (07:30) Горнолыжный спорт, женщины, гигантский слалом
19:10 (13:10) Биатлон, женщины, 10 км, гонка преследования
21:00 (15:00) Биатлон, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
21:00 (15:00) Фристайл, мужчины, могул
21:30 (15:30) Конькобежный спорт, женщины, 1500 м
21:50 (15:50) Прыжки на лыжах с трамплина, женщины, средний трамплин NH
13 февраля, вторник
11:00 (05:00) Сноуборд, женщины, хаф-пайп
14:30 (08:30) Горнолыжный спорт, мужчины, комбинация
19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 500 м
19:30 (13:30) Санный спорт, женщины, сани-одиночки
20:00 (14:00) Керлинг, дабл-микст
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м
20:00 (14:00) Лыжные гонки, женщины, спринт, классический стиль
20:00 (14:00) Лыжные гонки, мужчины, спринт, классический стиль
14 февраля, среда
10:30 (04:30) Сноуборд, мужчины, хаф-пайп
13:30 (07:30) Горнолыжный спорт, женщины, слалом
17:45 (11:45) Лыжное двоеборье, мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км
19:00 (13:00) Конькобежный спорт, женщины, 1000 м
20:05 (14:05) Биатлон, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
20:20 (14:20) Санный спорт, мужчины, сани-двойки
15 февраля, четверг
10:00 (04:00) Фигурное катание, спортивные пары
11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, мужчины, супер-гигант
12:30 (06:30) Сноуборд, мужчины, кросс
15:30 (09:30) Лыжные гонки, женщины, 10 км, свободный стиль
20:00 (14:00) Биатлон, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м
21:30 (15:30) Санный спорт, командная эстафета
16 февраля, пятница
09:30 (03:30) Скелетон, женщины, одиночки
12:15 (06:15) Сноуборд, женщины, кросс
15:00 (09:00) Лыжные гонки, мужчины, 15 км, свободный стиль
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 5000 м
20:00 (14:00) Фристайл, женщины, воздушная акробатика
17 февраля, суббота
10:00 (04:00) Фигурное катание, мужчины, одиночное катание
11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, женщины, супер-гигант
12:30 (06:30) Фристайл, женщины, слоуп-стайл
19:00 (13:00) Лыжные гонки, женщины, 4х5 км, эстафета
19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 1500 м
19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 1000 м
20:15 (14:15) Биатлон, женщины, 12.5 км, масс-старт
20:20 (14:20) Скелетон, мужчины, одиночки
21:30 (15:30) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH
18 февраля, воскресенье
13:15 (07:15) Фристайл, мужчины, слоуп-стайл
13:30 (07:30) Горнолыжный спорт, мужчины, гигантский слалом
15:15 (09:15) Лыжные гонки, мужчины, 4х10 км, эстафета
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 500 м
20:00 (14:00) Фристайл, мужчины, воздушная акробатика
20:15 (14:15) Биатлон, мужчины, 15 км, масс-старт
19 февраля, понедельник
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 500 м
20:15 (14:15) Бобслей, мужчины, экипажи-двойки
21:30 (15:30) Прыжки на лыжах с трамплина, мужчины, большой трамплин LH, команды
20 февраля, вторник
10:00 (04:00) Фигурное катание, танцы на льду
10:30 (04:30) Фристайл, женщины, хаф-пайп
19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 3000 м, эстафета
20:15 (14:15) Биатлон, смешанная эстафета
21:45 (15:45) Лыжное двоеборье, мужчины, большой трамплин + гонка 10 км
21 февраля, среда
11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, женщины, скоростной спуск
13:15 (07:15) Фристайл, мужчины, ски-кросс
19:00 (13:00) Лыжные гонки, женщины, командный спринт, свободный стиль
19:30 (13:30) Лыжные гонки, мужчины, командный спринт, свободный стиль
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, 2400 м, командная гонка преследования
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, 3200 м, командная гонка преследования
20:40 (14:40) Бобслей, женщины, экипажи-двойки
22 февраля, четверг
11:30 (05:30) Фристайл, мужчины, хаф-пайп
13:15 (07:15) Горнолыжный спорт, мужчины, слалом
19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 500 м
19:00 (13:00) Шорт-трек, женщины, 1000 м
19:00 (13:00) Шорт-трек, мужчины, 5000 м, эстафета
19:20 (13:20) Лыжное двоеборье, мужчины, командное перввенсво, трамплин+эстафета 4x5 км
20:15 (14:15) Биатлон, мужчины, 4х7.5 км, эстафета
21:00 (15:00) Хоккей, женщины
23 февраля, пятница
10:00 (04:00) Фигурное катание, женщины, одиночное катание
10:00 (04:00) Сноуборд, женщины, биг-эйр
13:15 (07:15) Фристайл, женщины, ски-кросс
14:00 (08:00) Горнолыжный спорт, женщины, комбинация
19:00 (13:00) Конькобежный спорт, мужчины, 1000 м
20:00 (14:00) Керлинг, женщины
20:15 (14:15) Биатлон, женщины, 4х6 км, эстафета
24 февраля, суббота
10:00 (04:00) Сноуборд, мужчины, биг-эйр
11:00 (05:00) Горнолыжный спорт, командное первенство
12:00 (06:00) Сноуборд, женщины, параллельный гигантский слалом
12:00 (06:00) Сноуборд, мужчины, параллельный гигантский слалом
15:15 (09:15) Лыжные гонки, женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
20:00 (14:00) Керлинг, мужчины
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, женщины, масс-старт
20:00 (14:00) Конькобежный спорт, мужчины, масс-старт
25 февраля, воскресенье
09:30 (03:30) Бобслей, мужчины, экипажи-четверки
13:30 (07:30) Лыжные гонки, мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
15:00 (09:00) Хоккей, мужчины
Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане
В программе соревнований возможны изменения.