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Биатлон. Олимпиада 2018 в Пхёнчхане. Расписание гонок




Соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане пройдут с 10 по 23 февраля.

Лучшие биатлонисты мира будут соревноваться на стадионе «Альпензия», который способен вместить более 26 тысяч зрителей.

Расписание гонок по биатлону в рамках Олимпиады 2018:

10 февраля, суббота
14:15 Спринт (женщины, 7,5 км)
Четыре года назад золото завоевала Анастасия Кузьмина, выступавшая за Словакию. Серебряная медаль досталась россиянке Ольге Вилухиной.

11 февраля, воскресенье
14:15 Спринт (мужчины, 10 км)
Лучшим в этой гонке на ОИ-2014 стал Уле-Эйнар Бьёрндален. Антон Шипулин отстал на 6 секунд от лидера и финишировал четвертым.

12 февраля, понедельник
13:10 Гонка преследования (женщины, 10 км)
Дарья Домрачева из Белоруссии выиграла свою первую олимпийскую медаль. Ольга Вилухина заняла в Сочи седьмое место.
15:00 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
В феврале 2014-го Француз Мартен Фуркад впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

14 февраля, среда
14:05 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)
Дарья Домрачева завоевала свою вторую медаль высшей пробы. Россиянки провалили гонку - Ольга Зайцева заняла 15-е место.

15 февраля, четверг
14:00 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)
Мартен Фуркад одержал вторую победу в Сочи, Евгений Гараничев завоевал бронзовую медаль.

17 февраля, суббота
14:15 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
Дарья Домрачева стала первой биатлонисткой в истории, которой удалось одержать три победы в рамках одной Олимпиады. Лучшая из россиянок Ольга Вилухина финишировала 21-й.

18 февраля, воскресенье
14:15 Масс-старт (мужчины, 15 км)
В 2014-м победитель был определён с помощью фотофиниша. Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии пересек финишную черту вместе с Мартеном Фуркадом и был объявлен победителем. Евгений Гараничев показал пятое время.

20 февраля, вторник
14:15 Смешанная эстафета
На ОИ-2014 победу одержал квартет из Норвегии. Наши биатлонисты финишировали четвертыми.

22 февраля, четверг
14:15 Эстафета (женщины, 4х6 км)
В Сочи россиянки (Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина) завоевали серебро.

23 февраля, пятница
14:15 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
Сборная России (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин) впервые одержала победу в этой гонке на Олимпийских играх.

Время начала гонок - московское.









Рубрика: Олимпиада | 4.10.2017




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