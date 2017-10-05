Хоккей. Олимпиада 2018. Россия - Словения. Статистика личных встреч





Сборные России и Словении по хоккею провели в рамках Олимпийских игр одну встречу. Матч в Сочи, который состоялся 13 февраля 2014 года, завершился победой российских хоккеистов со счетом 5:2.



На чемпионатах мира по хоккею сборные провели между собой три игры. Все три поединка завершились победой сборной России с общей разницей шайб 19-8.



На Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане, сборная России встретится со Словенией 16 февраля.



Статистика личных встреч





Дата Город Турнир Стадия Счет 26.04.2002 Гетеборг ЧМ 1-й гр. этап 8:1 (3:0, 2:1, 3:0) 01.05.2011 Братислава ЧМ 1-й гр. этап 6:4 (1:0, 1:1, 4:3) 13.02.2014 Сочи ОИ Гр. этап 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) 03.05.2015 Острава ЧМ Гр. этап 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)



Примечание: ЧМ - Чемпионат мира.







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Рубрика: Олимпиада | 5.10.2017



