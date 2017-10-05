Хоккей. Олимпиада 2018. Россия - Словения. Статистика личных встреч

Сборные России и Словении по хоккею провели в рамках Олимпийских игр одну встречу. Матч в Сочи, который состоялся 13 февраля 2014 года, завершился победой российских хоккеистов со счетом 5:2.
На чемпионатах мира по хоккею сборные провели между собой три игры. Все три поединка завершились победой сборной России с общей разницей шайб 19-8.
На Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане, сборная России встретится со Словенией 16 февраля.
Статистика личных встреч
|Дата
|Город
|Турнир
|Стадия
|Счет
|26.04.2002
|Гетеборг
|ЧМ
|1-й гр. этап
|8:1 (3:0, 2:1, 3:0)
|01.05.2011
|Братислава
|ЧМ
|1-й гр. этап
|6:4 (1:0, 1:1, 4:3)
|13.02.2014
|Сочи
|ОИ
|Гр. этап
|5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
|03.05.2015
|Острава
|ЧМ
|Гр. этап
|5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
Примечание: ЧМ - Чемпионат мира.