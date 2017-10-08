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Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2018




Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде 2018

Соревнования по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 23 февраля.

Лучшие фигуристы мира будут соревноваться на Ледовой арене Каннына, которая способна вместить 12 тысяч болельщиков.

Фигуристы разыграют пять комплектов наград, а всего на Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане будут вручены 102 комплекта медалей.

Расписание по фигурному катанию в рамках зимних Олимпийских игр 2018


9 февраля, пятница
04:00 Командное фигурное катание, короткая программа у мужчин и спортивных пар

11 февраля, воскресенье
04:00 Командное фигурное катание, короткая программа у женщин и танцевальных пар, произвольная программа у спортивных пар.

12 февраля, понедельник
04:00 Командное фигурное катание, произвольная программа у мужчин, женщин и танцевальных пар
4 года назад. Золотые медали в командном катании завоевали российские фигуристы, на втором месте финишировали спортсмены из Канады, бронзовые медали завоевали фигуристы из США.

14 февраля, среда
04:00 Спортивные пары, короткая программа
4 года назад. Лучшими в короткой программе стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков, третий результат показали Ксения Столбова и Фёдор Климов.

15 февраля, четверг
04:30 Спортивные пары, произвольная программа
4 года назад. Золотые медали достались Волосожар и Транькову, а Столбова и Климов, показав второй результат в произвольной программе, завоевали в итоге серебро. Бронза досталась Алене Савченко и Робину Шолковы из Германии.

16 февраля, пятница
04:00 Мужчина, короткая программа
4 года назад. Единственный представитель России Евгений Плющенко снялся с соревнований. 

17 февраля, суббота
04:00 Мужчины, произвольная программа
4 года назад. Медали достались следующим фигуристам: Юдзуру Ханю (Япония, золото), Патрику Чану (Канада, серебро) и Денису Тену (Казахстан, бронза)

19 февраля, понедельник
04:00 Танцы на льду, короткая программа
4 года назад. Российские фигуристы Елена Ильиных и Никита Кацалапов показали третье время в короткой программе.

20 февраля, вторник
04:00 Танцы на льду, произвольная программа
4 года назад. Ильиных и Кацалапов также показали третий результат в произвольном танце и завоевали в итоге бронзовую медаль. Золото досталось Мерил Дэвис и Чарли Уайту из США, серебро получили канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир.

21 февраля, среда
04:00 Женщины, короткая программа
4 года назад. Лучший результат в короткой программе показала Ким Ён А из Южной Кореи, россиянка Аделина Сотникова показала второй результат.

23 февраля, пятница
04:00 Женщины, произвольная программа
4 года назад. Аделина Сотникова прекрасно откатала произвольную программу и завоевала золотую олимпийскую медаль. Серебро получила Ким Ён А, а бронзовым призером стала Каролина Костнер из Италии.

25 февраля, воскресенье
03:30 Показательные выступления

Время начала соревнований по фигурному катанию - московское.









Рубрика: Олимпиада | 8.10.2017




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