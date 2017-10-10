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Сборная России - фаворит Олимпиады-2018






Олимпиада-2018 стартует в феврале, и эксперты предрекают сборной России золото корейских Игр. Проект о спортивных ставках betonmobile.ru изучил букмекерские котировки на победителя олимпийского хоккейного турнира.

Откуда слухи растут

Решение НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпийские игры в Пхенчхане стало основным фактором, сделавшим россиян фаворитами Игр. Если в стане других национальных сборных не будет игроков из лучшей хоккейной лиги мира, то логично предположить, что сборная России — главный претендент на золотые медали.

Первые интервью о возможном успехе российских хоккеистов в Пхенчхане звучали сразу после фиаско Знарка на ЧМ-2017 в Германии. Тогда Россия заняла, по словам президента ФХР Третьяка, «непозорное третье место».

Если лучший состав России проигрывает второму-третьему составу Канады, то утверждать, что россияне главный фаворит Олимпиады-2018 — чересчур амбициозно. Да, базовый клуб сборной СКА — главная надежда на международный триумф. Но если вычесть легионеров, то образ будущей сборной России получается не такой грозный, как его характеризует большинство спортивных экспертов.

Кроме того, в Европе полно канадцев, играющих в швейцарских, шведских, немецких и французских лигах. Также АХЛ может с удовольствием прислать боевитую молодёжь. Чехов, финнов, швейцарцев и шведов на Олимпиаде-2018 со счетов сбрасывать нельзя, их уровень не уступает российскому.

Чего ждать на самом деле от российских хоккеистов на Олимпиаде-2018

Очевидными фаворитами идут сборные Канады и России. Их чемпионство оценивается коэффициентом 3. Всерьез букмекеры воспринимают сборные Швеции - коэффициент 5, Финляндии - 7, США - 10. Чехи (15) и Швейцарцы (50) явно недооценены.

Хоккеисты сборной России улетят в Корею за 14 дней до начала соревнований и будут заниматься под большими нагрузками. Остальные сборные прибудут за 2-3 дня до начала Олимпийских игр. Главное, чтобы подопечные Знарка не перегорели в решающих играх.









Рубрика: Олимпиада | 10.10.2017




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