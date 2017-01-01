Расписание лыжных гонок на зимней Олимпиаде 2018





С 10 по 25 февраля в корейском Пхёнчхане пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийские игры 2018 года.



Соревнования с участием лучших лыжников мира пройдут в центре лыжных гонок и биатлона «Альпензия». За борьбой сильнейших лыжников смогут наблюдать более 26 тысяч гостей олимпиады.



В нашем специальном разделе Вы найдете полное расписание зимних Олимпийских игр 2018 в корейском городе Пхёнчхан





Программа соревнований по лыжным гонкам в рамках зимней Олимпиады 2018



10 февраля, суббота

10:15 Лыжные гонки. Скиатлон (женщины, 7.5 км+7.5 км)

4 года назад. Победу в гонке одержала Марит Бьёрген из Норвегии. Лучшая из наших лыжниц Юлия Чекалёва, финишировала на 15 месте.



11 февраля, воскресенье

09:15 Лыжные гонки. Скиатлон (мужчины, 15 км+15 км)

4 года назад. Победителем гонки стал Дарио Колонья из Швейцарии. Максим Вылегжанин и Илья Черноусов заняли, соответственно, четвертое и пятое место.



13 февраля, вторник

11:30 Лыжные гонки. Спринт, классический стиль (женщины, квалификация)

12:15 Лыжные гонки. Спринт, классический стиль (мужчины, квалификация)

14:00 Лыжные гонки. Спринт, классический стиль (женщины, спринт)

4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала победительница квалификации Майкен Касперсен Фалла из Норвегии. Российские лыжницы выбыли из борьбы на четвертьфинальной стадии.

14:00 Спринт, классический стиль (мужчины, спринт)

4 года назад. Победителем стал норвежец Ола Виген Хаттестад. Сергей Устюгов вышел в финал и занял в итоге пятое место.



15 февраля, четверг

09:30 Лыжные гонки. Свободный стиль (женщины, 10 км)

4 года назад. Лучшей в этом виде программы стала Юстина Ковальчик из Польши. Лучшая из россиянок, Наталья Жукова, отстала от лидера на 57 секунд и финишировала 7-й.



16 февраля, пятница

09:00 Лыжные гонки. Свободный стиль (мужчины, 15 км)

4 года назад. Дарио Колонья завоевал вторую золотую медаль в Сочи, серебро и бронза достались шведским лыжникам.



17 февраля, суббота

12:30 Лыжные гонки. Эстафета (женщины, 4х5 км)

4 года назад. Золото завоевала шведская сборная, второе время показали финские лыжницы, бронзовые медали получили спорсменки из Германии. Наша четверка финишировала на пятом месте.



18 февраля, воскресенье

09:15 Лыжные гонки. Эстафета (мужчины, 4х10 км)

4 года назад. Олимпийскими чемпионами стали лыжники Швеции. Российский квартет завоевал серебряные медали.



21 февраля, среда

11:00 Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль (женщины, квалификация)

11:00 Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль (мужчины, квалификация)

13:00 Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль (женщины)

4 года назад. Победу одержали лыжницы из Норвегии, российский дуэт показал пятое время.

13:30 Лыжные гонки. Командный спринт, свободный стиль (мужчины)

4 года назад. Победу одержали лыжники из Финляндии, второе место досталось спортсменам России.



24 февраля, суббота

08:00 Лыжные гонки. Масс-старт, классический стиль (мужчины, 50 км)

4 года назад. Весь пьедестал почета завоевали российские лыжники - Александр Легков (золото), Максим Вылегжанин (серебро) и Илья Черноусов (бронза).



25 февраля, воскресенье

09:15 Лыжные гонки. Масс-старт, классический стиль (женщины, 30 км)

4 года назад. Весь пьедестал завоевали лыжницы Норвегии. Олимпийской чемпионкой стала Марит Бьёрген, серебро досталось Терезе Йохауг, бронза - Кристин Стёрмер Стейре.



Время начала лыжных гонок - московское.