Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде 2018

Соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр 2018 года пройдут с 10 по 24 февраля. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.
Лучшие конькобежцы планеты будут проходить в крытом стадионе «Каннын Овал», который рассчитан на 8 тысяч зрителей.
Всего в Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта медалей. В нашем специальном разделе Вы можете ознакомиться с полным расписанием Олимпиады 2018.
Расписание соревнований по конькобежному спорту в программе Олимпиады 2018
10 февраля, суббота
14:00 Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)
4 года назад. Золотую олимпийскую медаль завоевала Ирен Вюст из Голландии. Бронза досталась россиянке Ольге Граф.
11 февраля, воскресенье
10:00 Конькобежный спорт, 5000 м (мужчины)
4 года назад. Весь пьедестал почета заняли конькобежки из Голландии - Свен Крамер, Ян Блокхёйсен и Йоррит Бергсма.
12 февраля, понедельник
15:30 Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)
4 года назад. Голландки заняли 4 первых места. Йорин тер Морс одержала победу с новым олимпийским рекордом.
13 февраля, вторник
14:00 Конькобежный спорт, 1500 м (мужчины)
4 года назад. Победу одержал представитель Польши Збигнев Брудка. Россиянин Денис Юсков финишировал четвертым.
14 февраля, среда
13:00 Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)
4 года назад. Чжан Хун стала первым представителем Китая, завоевавшим олимпийское золото в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина показала четвертый результат.
15 февраля, четверг
14:00 Конькобежный спорт, 10000 м (мужчины)
4 года назад. Все медали достались конькобежцам из Голландии. Золото завоевал Йоррит Бергсма, серебро - Свен Крамер, бронзу - Боб де Йонг. Евгений Серяев финишировал с девятым временем.
16 февраля, пятница
14:00 Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)
4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала чешская конькобежка Мартина Сабликова. Ольга Граф финишировала четвертой.
18 февраля, воскресенье
14:00 Конькобежный спорт, 500 м (женщины)
4 года назад. Вторая медаль в активе российских спортсменов. Ольга Фаткулина показала второй результат, а победителем на дистанции стала Ли Сан Хва из Южной Кореи.
19 февраля, понедельник
14:00 Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)
4 года назад. Представители Голландии Мишель Мюлдер, Ян Смекенс и Роналд Мюлдер стали лучшими на дистанции 500 местров. Денис Коваль показал 13-й результат.
21 февраля, среда
14:00 Женская и мужская командная гонка преследования
4 года назад. Наша женская четверка показала третий результат. В соревновании среди женщин и мужчин победу одержали представители Голландии.
23 февраля, пятница
13:00 Конькобежный спорт, 1000 м (мужчины)
4 года назад. Восьмую золотую медаль на Играх в Сочи завоевали представители Голландии. Победителем стал Стефан Гротхёйс, а лучший из россиян, Денис Юсков, показал 17-е время.
24 февраля, суббота
14:00 Женский и мужской масс-старт
3 года назад МОК включил масс-старт в конькобежном спорте в программу Олимпиады 2018 года.
Время начала соревнований - московское.