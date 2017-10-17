Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде 2018





Соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр 2018 года пройдут с 10 по 24 февраля. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.



Лучшие конькобежцы планеты будут проходить в крытом стадионе «Каннын Овал», который рассчитан на 8 тысяч зрителей.



Всего в Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта медалей. В нашем специальном разделе Вы можете ознакомиться с полным расписанием Олимпиады 2018.





Расписание соревнований по конькобежному спорту в программе Олимпиады 2018



10 февраля, суббота

14:00 Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)

4 года назад. Золотую олимпийскую медаль завоевала Ирен Вюст из Голландии. Бронза досталась россиянке Ольге Граф.



11 февраля, воскресенье

10:00 Конькобежный спорт, 5000 м (мужчины)

4 года назад. Весь пьедестал почета заняли конькобежки из Голландии - Свен Крамер, Ян Блокхёйсен и Йоррит Бергсма.



12 февраля, понедельник

15:30 Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)

4 года назад. Голландки заняли 4 первых места. Йорин тер Морс одержала победу с новым олимпийским рекордом.



13 февраля, вторник

14:00 Конькобежный спорт, 1500 м (мужчины)

4 года назад. Победу одержал представитель Польши Збигнев Брудка. Россиянин Денис Юсков финишировал четвертым.



14 февраля, среда

13:00 Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)

4 года назад. Чжан Хун стала первым представителем Китая, завоевавшим олимпийское золото в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина показала четвертый результат.



15 февраля, четверг

14:00 Конькобежный спорт, 10000 м (мужчины)

4 года назад. Все медали достались конькобежцам из Голландии. Золото завоевал Йоррит Бергсма, серебро - Свен Крамер, бронзу - Боб де Йонг. Евгений Серяев финишировал с девятым временем.



16 февраля, пятница

14:00 Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)

4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала чешская конькобежка Мартина Сабликова. Ольга Граф финишировала четвертой.



18 февраля, воскресенье

14:00 Конькобежный спорт, 500 м (женщины)

4 года назад. Вторая медаль в активе российских спортсменов. Ольга Фаткулина показала второй результат, а победителем на дистанции стала Ли Сан Хва из Южной Кореи.



19 февраля, понедельник

14:00 Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)

4 года назад. Представители Голландии Мишель Мюлдер, Ян Смекенс и Роналд Мюлдер стали лучшими на дистанции 500 местров. Денис Коваль показал 13-й результат.



21 февраля, среда

14:00 Женская и мужская командная гонка преследования

4 года назад. Наша женская четверка показала третий результат. В соревновании среди женщин и мужчин победу одержали представители Голландии.



23 февраля, пятница

13:00 Конькобежный спорт, 1000 м (мужчины)

4 года назад. Восьмую золотую медаль на Играх в Сочи завоевали представители Голландии. Победителем стал Стефан Гротхёйс, а лучший из россиян, Денис Юсков, показал 17-е время.



24 февраля, суббота

14:00 Женский и мужской масс-старт

3 года назад МОК включил масс-старт в конькобежном спорте в программу Олимпиады 2018 года.



Время начала соревнований - московское.