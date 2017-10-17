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Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде 2018




Конькобежный спорт на Олимпиаде 2018

Соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпийских игр 2018 года пройдут с 10 по 24 февраля. Спортсмены разыграют 14 комплектов наград.

Лучшие конькобежцы планеты будут проходить в крытом стадионе «Каннын Овал», который рассчитан на 8 тысяч зрителей.

Всего в Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта медалей. В нашем специальном разделе Вы можете ознакомиться с полным расписанием Олимпиады 2018.

Расписание соревнований по конькобежному спорту в программе Олимпиады 2018


10 февраля, суббота
14:00 Конькобежный спорт, 3000 м (женщины)
4 года назад. Золотую олимпийскую медаль завоевала Ирен Вюст из Голландии. Бронза досталась россиянке Ольге Граф.

11 февраля, воскресенье
10:00 Конькобежный спорт, 5000 м (мужчины)
4 года назад. Весь пьедестал почета заняли конькобежки из Голландии - Свен Крамер, Ян Блокхёйсен и Йоррит Бергсма.

12 февраля, понедельник
15:30 Конькобежный спорт, 1500 м (женщины)
4 года назад. Голландки заняли 4 первых места. Йорин тер Морс одержала победу с новым олимпийским рекордом.

13 февраля, вторник
14:00 Конькобежный спорт, 1500 м (мужчины)
4 года назад. Победу одержал представитель Польши Збигнев Брудка. Россиянин Денис Юсков финишировал четвертым.

14 февраля, среда
13:00 Конькобежный спорт, 1000 м (женщины)
4 года назад. Чжан Хун стала первым представителем Китая, завоевавшим олимпийское золото в конькобежном спорте. Ольга Фаткулина показала четвертый результат.

15 февраля, четверг
14:00 Конькобежный спорт, 10000 м (мужчины)
4 года назад. Все медали достались конькобежцам из Голландии. Золото завоевал Йоррит Бергсма, серебро - Свен Крамер, бронзу - Боб де Йонг. Евгений Серяев финишировал с девятым временем.

16 февраля, пятница
14:00 Конькобежный спорт, 5000 м (женщины)
4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала чешская конькобежка Мартина Сабликова. Ольга Граф финишировала четвертой.

18 февраля, воскресенье
14:00 Конькобежный спорт, 500 м (женщины)
4 года назад. Вторая медаль в активе российских спортсменов. Ольга Фаткулина показала второй результат, а победителем на дистанции стала Ли Сан Хва из Южной Кореи.

19 февраля, понедельник
14:00 Конькобежный спорт, 500 м (мужчины)
4 года назад. Представители Голландии Мишель Мюлдер, Ян Смекенс и Роналд Мюлдер стали лучшими на дистанции 500 местров. Денис Коваль показал 13-й результат.

21 февраля, среда
14:00 Женская и мужская командная гонка преследования
4 года назад. Наша женская четверка показала третий результат. В соревновании среди женщин и мужчин победу одержали представители Голландии.

23 февраля, пятница
13:00 Конькобежный спорт, 1000 м (мужчины)
4 года назад. Восьмую золотую медаль на Играх в Сочи завоевали представители Голландии. Победителем стал Стефан Гротхёйс, а лучший из россиян, Денис Юсков, показал 17-е время.

24 февраля, суббота
14:00 Женский и мужской масс-старт
3 года назад МОК включил масс-старт в конькобежном спорте в программу Олимпиады 2018 года.

Время начала соревнований - московское.









Рубрика: Олимпиада | 17.10.2017




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