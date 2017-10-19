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Расписание соревнований по сноуборду на Олимпиаде 2018




Сноуборд на Олимпиаде 2018

С 10 по 24 февраля в Южной Корее пройдут соревнования по сноуборду в рамках зимней Олимпиады 2018 года. 

Соревнования с участием лучших сноубордистов планеты состоятся в Бугван Фёникс Парке, который способен вместить более 6 тысяч болельщиков.

Всего спортсмены разыграют 10 наградных комплектов.

С расписанием зимних Олимпийских игр 2018 можно ознакомиться в нашем специальном разделе.

Расписание соревнований по сноуборду в рамках зимней Олимпиады 2018


10 февраля, суббота
04:00 Сноуборд. Слоупстайл (мужчины, квалификация)

11 февраля, воскресенье
04:00 Сноуборд. Слоупстайл (мужчины, финалы)
4 года назад. Олимпийским чемпионом в этом виде программы стал американец Сейдж Коценбург. Россиянин Алексей Соболев не попал в число финалистов.
07:45 Сноуборд. Слоупстайл (женщины, квалификация)

12 февраля, понедельник
04:00 Сноуборд. Слоупстайл (женщины, финалы)
4 года назад. Золотую медаль завоевала Джейми Андерсон из США, серебро досталось Энни Рукаярви из Финляндии, бронзу получила Дженни Джонс из Великобритании.
07:30 Сноуборд. Хаф-пайп (женщины, квалификация)

13 февраля, вторник
04:00 Сноуборд. Хаф-пайп (женщины, финалы)
4 года назад. Лучшей в этом виде программы стала Кейтлин Фаррингтон из США. Российские сноубордистки не принимали участия в слоупстайле и хаф-пайпе.
07:00 Сноуборд. Хаф-пайп (мужчины, квалификация)

14 февраля, среда
04:30 Сноуборд. Хаф-пайп (мужчины, финалы)
4 года назад. Золото завоевал Юрий Подладчиков, представляющий Швейцарию. Тройка наших сноубордистов не попали в полуфинал.

15 февраля, четверг
05:00 Сноуборд. Кросс (мужчины, квалификация)
07:30 Сноуборд. Кросс (мужчины, финалы)
4 года назад. Победителем стал француз Пьер Вольтье, россиянин Николай Олюнин завоевал серебряную медаль.

16 февраля, пятница
04:00 Сноуборд. Кросс (женщины, квалификация)
06:15 Сноуборд. Кросс (женщины, финалы)
4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала Ева Самкова из Чехии, серебро досталось канадке Доминике Мальте, бронзу получила Хлоя Трепёш из Франции.

19 февраля, понедельник
03:30 Сноуборд. Биг-эйр (женщины, квалификация)
Включение сноубордического биг-эйра произошло за счёт исключения из программы Олимпиад параллельного слалома.

21 февраля, среда
03:30 Сноуборд. Биг-эйр (мужчины, квалификация)

22 февраля, четверг
06:00 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (мужчины и женщины, квалификация)

23 февраля, пятница
04:00 Сноуборд. Биг-эйр (женщины, финалы)

24 февраля, суббота
04:00 Сноуборд. Биг-эйр (мужчины, финалы)
06:00 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (женщины, финалы)
4 года назад. Россиянка Алена Заварзина завоевала бронзовую медаль, а победителем стала Патриция Куммер из Швейцарии.
06:00 Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (мужчины, финалы)
4 года назад. Вик Уайлд принёс России первое в истории олимпийское золото в сноуборде.

Время начала соревнований по сноуборду - московское.









Рубрика: Олимпиада | 19.10.2017




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