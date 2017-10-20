Расписание соревнований по шорт-треку на Олимпиаде 2018





С 10 по 22 февраля в Южной Корее состоятся соревнования по щорт-треку в рамках зимних Олимпийских игры 2018 года.



Лучшие шорт-трекисты планеты разыграют 8 золотых медалей на Ледовой арене Каннына. Следить за ходом соревнований вживую смогут 12 тысяч болельщиков.



Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах. Церемония открытия Олимпиады 2018 пройдет 9 февраля, а церемония закрытия состоится 25 февраля в 14:00 по Москве.





Шорт-трек на Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане



10 февраля, суббота

13:00 Шорт-трек. 1500 м (мужчины)

4 года назад. Российский шорт-трекист завоевал бронзовую медаль. Олимпийским чемпионом стал Шарль Амлен из Канады.

13:00 Шорт-трек. 500 м (женщины, квалификация)

13:00 Шорт-трек. Эстафета, 3000 м (женщины, квалификация)



13 февраля, вторник

13:00 Шорт-трек. 1000 м (мужчины, квалификация)

13:00 Шорт-трек. Эстафета, 5000 м (мужчины, квалификация)

13:00 Шорт-трек. 500 м (женщины, финалы)

4 года назад. Золото завоевала Ли Цзяньжоу из Китая, серебро получила Арианна Фонтана из Италии, бронза досталась Пак Сын Хи из Южной Кореи.



17 февраля, суббота

13:00 Шорт-трек. 1500 м (женщины)

4 года назад. Медалистами в этой дисциплине стали: Ян Чжоу (Китай), Сим Сок Хи (Южная корея) и Арианна Фонтана.

13:00 Шорт-трек. 1000 м (мужчины, финалы)

4 года назад. Виктор Ан стал первым олимпийским чемпионом в шорт-треке в истории России. Серебро еще один наш соотечественник Владимир Григорьев.



20 февраля, вторник

13:00 Шорт-трек. 1000 м (женщины, квалификация)

13:00 Шорт-трек. 500 м (мужчины, квалификация)

13:00 Шорт-трек. Эстафета, 3000 м (женщины, финалы)

4 года назад. Наша четверка уступила в полуфинале и выиграла финал В. Олимпийскими чемпионами стали представители Южной Кореи.



22 февраля, четверг

13:00 Шорт-трек. 500 м (мужчины, финалы)

4 года назад. Виктор Ан выиграл вторую золотую медаль на Играх в Сочи, на втором месте финишировал У Дацзин из Китая, третьим пришел к финишу Шарль Курнуайе из Канады.

13:00 Шорт-трек. 1000 м (женщины, финалы)

4 года назад. Медаль высшей пробы завоевала южнокорейская спортсменка Пак Сын Хи.

13:00 Шорт-трек. Эстафета, 5000 м (мужчины, финалы)

4 года назад. Российская четверка в составе Виктора Ана, Семена Елистратова, Владимира Григорьева и Руслана Захарова завоевала золотую медаль. Серебро досталось спортсменам из США, бронзу получили представители Китая.



Время начала соревнований - московское.