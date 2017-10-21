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Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпиаде 2018




Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2018

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане пройдут с 11 по 24 февраля.

Сильнейшие горнолыжники планеты разыграют 11 комплектов наград. Всего на Олимпиаде 2018 будет разыграно 102 комплекта медалей.

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2018 года командные соревнования в горнолыжном спорте.

Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане


11 февраля, воскресенье
05:00 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (мужчины)
4 года назад. Медаль высшей пробы выиграл австриец Маттиас Майер, опередивший Кристофа Иннерхофера из Италии и Хьетиля Янсруда из Норвегии.

12 февраля, понедельник
04:15 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (женщины, 1-я попытка, и 2-я попытка в 07:45)
4 года назад. Тина Мазе из Словении показала лучший результат. Россиянка Мария Бедарева не смогла финишировать во второй попытке.

13 февраля, вторник
05:30 Горнолыжный спорт. Комбинация (мужчины, скоростной спуск и слалом в 09:00)
4 года назад. Швейцарский горнолыжник Сандро Вилетта стал первым в истории представителем этой страны, выигравшим золото в комбинации на Олимпийских играх.

14 февраля, среда
04:15 Горнолыжный спорт. Слалом (женщины, 1-я попытка и 2-я попытка в 07:45)
4 года назад. Американка Микаэла Шиффрин стала самой молодой (18 лет) в истории олимпийской чемпионкой в слаломе. Серебряная медаль досталась Марлис Шильд из Австрии, бронзу получила ее соотечественница Катрин Цеттель.

15 февраля, четверг
05:00 Горнолыжный спорт. Супер-гигант (мужчины)
4 года назад. Победителем соревнований стал норвежец Хьетиль Янсруд. Второй результат показал Эндрю Уайбрехт из США, Бронзу разделили с одинаковым результатом канадец Ян Худек и американец Боде Миллер.

17 февраля, суббота
05:00 Горнолыжный спорт. Супер-гигант (женщины)
4 года назад. Золотую медаль завоевала Анна Феннингер из Австрии, серебро получила Мария Хёфль-Риш из Германии, бронзовым призером стала Николь Хосп из Австрии.

18 февраля, воскресенье
04:15 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом (мужчины, 1-я попытка и 2-я попытка в 07:45)
4 года назад. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал американец Тед Лигети. Серебро и бронзу завоевали французские горнолыжники - Стив Миссилье и Алексис Пентюро.

21 февраля, среда
05:00 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (женщины)
4 года назад. Тина Мазе из Словениии и Доминика Гизин из Швейцарии показали на финише одинаковое время и в итоге поделили первое место.

22 февраля, четверг
04:15 Горнолыжный спорт. Слалом (мужчины, 1-я попытка и 2-я попытка в 07:45)
4 года назад. Первые два места заняли представители Швейцарии - Марио Матт и Марсель Хиршер. Бронзу завоевал Хенрик Кристофферсен, показавший после первой попытки лишь 15-й результат.

23 февраля, пятница
05:00 Горнолыжный спорт. Комбинация (женщины, скоростной спуск и слалом в 08:30)
4 года назад. Золото выиграла немецкая горнолыжница Мария Хёфль-Риш, повторив успех Олимпиады в Ванкувере.

24 февраля, суббота
05:00 Горнолыжный спорт. Командное первенство

Время начала соревнований - московское.









Рубрика: Олимпиада | 21.10.2017




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