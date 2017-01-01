Одно из главных спортивных событий этого года состоится в Южной Корее с 9 по 25 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане будут разыграны 102 комплекта медалей.
Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2018?
Напомним, российские спортсмены будут выступать на предстоящей Олимпиаде как «олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в начале декабря прошлого года.
Медальный зачёт Олимпиады 2018
«Спортивное обозрение» составило свой прогноз медального зачета Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. За основу нами были взяты результаты, показанные спортсменами на последних международных турнирах.
Расписание Олимпиады 2018 в Пхёнчхане
Сборная России в лучшем случае наберет 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Наш пессимистический прогноз - 13 (медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых).
| М
| Страна
| Золото
| Серебро
| Бронза
| Всего
|1
|Германия
|13
|12
|10
|35
|2
|Норвегия
|11
|10
|12
|33
|3
|США
|10
|8
|12
|30
|4
|Франция
|9
|7
|5
|21
|5
|Россия
|7
|6
|7
|20
Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.
Сочи 2014
| М
| Страна
| Золото
| Серебро
| Бронза
| Всего
|1
|Россия
|13
|11
|9
|33
|2
|Норвегия
|11
|5
|10
|26
|3
|Канада
|10
|10
|5
|25
|4
|США
|9
|7
|12
|28
|5
|Нидерланды
|8
|7
|9
|24
В ноябре-декабре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила Россию 13 завоеванных в Сочи медалей. Таким образом наша страна опустилась в таблице с 1-го на 4-е место.
| М
| Страна
| Золото
| Серебро
| Бронза
| Всего
|1
|Норвегия
|11
|5
|10
|26
|2
|Канада
|10
|10
|5
|25
|3
|США
|9
|7
|12
|28
|4
|Россия
|9
|3
|8
|20
|5
|Нидерланды
|8
|8
|8
|24
Ванкувер 2010
Канадская Олимпиада стала самой неудачной за все время выступления российских спортсменов на подобных турнирах. Россия набрала только 15 медалей разного достоинства и финишировала в итоге на 11-й строчке.
| М
| Страна
| Золото
| Серебро
| Бронза
| Всего
|1
|Канада
|14
|7
|5
|26
|2
|Германия
|10
|13
|7
|30
|3
|США
|9
|15
|13
|37
|4
|Норвегия
|9
|8
|6
|23
|5
|Южная Корея
|6
|6
|2
|14
|11
|Россия
|3
|5
|7
|15