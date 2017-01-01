Спортивное обозрение Олимпиада 2018 в Пхёнчхане
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Медальный зачёт Олимпиады 2018




Медальный зачёт на Олимпиаде 2018

Одно из главных спортивных событий этого года состоится в Южной Корее с 9 по 25 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане будут разыграны 102 комплекта медалей.

Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2018?

Напомним, российские спортсмены будут выступать на предстоящей Олимпиаде как «олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в начале декабря прошлого года.

Медальный зачёт Олимпиады 2018


«Спортивное обозрение» составило свой прогноз медального зачета Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. За основу нами были взяты результаты, показанные спортсменами на последних международных турнирах.

Расписание Олимпиады 2018 в Пхёнчхане

Сборная России в лучшем случае наберет 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Наш пессимистический прогноз - 13 (медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых).

М Страна  Золото  Серебро  Бронза Всего
1 Германия 13 12 10 35
2 Норвегия 11 10 12 33
3 США 10 8 12 30
4 Франция 9 7 5 21
5 Россия 7 6 7 20


Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.

Сочи 2014

М Страна  Золото  Серебро  Бронза Всего
1 Россия 13 11 9 33
2 Норвегия 11 5 10 26
3 Канада 10 10 5 25
4 США 9 7 12 28
5 Нидерланды 8 7 9 24


В ноябре-декабре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила Россию 13 завоеванных в Сочи медалей. Таким образом наша страна опустилась в таблице с 1-го на 4-е место.

 

М Страна  Золото  Серебро  Бронза Всего
1 Норвегия 11 5 10 26
2 Канада 10 10 5 25
3 США 9 7 12 28
4 Россия 9 3 8 20
5 Нидерланды 8 8 8 24



Ванкувер 2010

Канадская Олимпиада стала самой неудачной за все время выступления российских спортсменов на подобных турнирах. Россия набрала только 15 медалей разного достоинства и финишировала в итоге на 11-й строчке.


М Страна  Золото  Серебро  Бронза Всего
1 Канада 14 7 5 26
2 Германия 10 13 7 30
3 США 9 15 13 37
4 Норвегия 9 8 6 23
5 Южная Корея 6 6 2 14
11 Россия 3 5 7 15










Рубрика: Олимпиада | Сегодня, 14:43




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