



Одно из главных спортивных событий этого года состоится в Южной Корее с 9 по 25 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане будут разыграны 102 комплекта медалей.



Какое место займет Россия в медальном зачёте на Олимпиаде 2018?



Напомним, российские спортсмены будут выступать на предстоящей Олимпиаде как «олимпийские атлеты из России» (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет на своем заседании, которое состоялось в начале декабря прошлого года.





Медальный зачёт Олимпиады 2018



«Спортивное обозрение» составило свой прогноз медального зачета Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. За основу нами были взяты результаты, показанные спортсменами на последних международных турнирах.



Расписание Олимпиады 2018 в Пхёнчхане



Сборная России в лучшем случае наберет 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Наш пессимистический прогноз - 13 (медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых).





М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 13 12 10 35 2 Норвегия 11 10 12 33 3 США 10 8 12 30 4 Франция 9 7 5 21 5 Россия 7 6 7 20



Для сравнения приводим итоговый медальный зачет двух последних зимних Олимпиад.



Сочи 2014





М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 13 11 9 33 2 Норвегия 11 5 10 26 3 Канада 10 10 5 25 4 США 9 7 12 28 5 Нидерланды 8 7 9 24



В ноябре-декабре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила Россию 13 завоеванных в Сочи медалей. Таким образом наша страна опустилась в таблице с 1-го на 4-е место.

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 11 5 10 26 2 Канада 10 10 5 25 3 США 9 7 12 28 4 Россия 9 3 8 20 5 Нидерланды 8 8 8 24





Ванкувер 2010



Канадская Олимпиада стала самой неудачной за все время выступления российских спортсменов на подобных турнирах. Россия набрала только 15 медалей разного достоинства и финишировала в итоге на 11-й строчке.





