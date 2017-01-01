Спортивное обозрение Олимпиада 2018 в Пхёнчхане
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Расписание игр хоккейного турнира Олимпиады 2018




На этой странице представлено полное расписание игр мужского и женского хоккейных турниров Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Женский финал состоится 22 февраля, мужчины разыграют золотые медали 25 февраля.

Хоккей на Олимпиаде 2018, турнирные таблицы

Мужчины

Предварительный этап

14 февраля, среда
15:10 Словакия - Россия 
15:10 США - Словения 

15 февраля, четверг
06:10 Финляндия - Германия 
10:40 Норвегия - Швеция 
15:10 Чехия - Южная Корея 
15:10 Швейцария - Канада 

16 февраля, пятница
06:10 США - Словакия 
10:40 Россия - Словения 
15:10 Финляндия - Норвегия 
15:10 Швеция - Германия 

17 февраля, суббота
06:10 Канада - Чехия 
10:40 Южная Корея - Швейцария 
15:10 Россия - США 
15:10 Словения - Словакия 

18 февраля, воскресенье
06:10 Германия - Норвегия 
10:40 Чехия - Швейцария 
15:10 Канада - Южная Корея 
15:10 Швеция - Финляндия 

Плей-офф

20 февраля, вторник
(5D-12D, 6D-11D, 7D-10D, 8D-9D)
06:10 Квалификация
10:40 Квалификация
15:10 Квалификация
15:10 Квалификация

21 февраля, среда
06:10 1/4 финала
10:40 1/4 финала
15:10 1/4 финала
15:10 1/4 финала

23 февраля, пятница
10:40 1/2 финала
15:10 1/2 финала

24 февраля, суббота
15:10 Матч за 3-е место

25 февраля, воскресенье
07:10 Финал


Женщины

Предварительный этап

10 февраля, суббота
10:40 Япония - Швеция
15:10 Швейцария - Южная Корея

11 февраля, воскресенье
10:40 Финляндия - США
15:10 Канада - Россия

12 февраля, понедельник
10:40 Швейцария - Япония
15:10 Швеция - Южная корея

13 февраля, вторник
10:40 Канада - Финляндия
15:10 США - Россия

14 февраля, среда
06:10 Швеция - Швейцария
10:40 Южная корея - Япония

15 февраля, четверг
06:10 США - Канада
10:40 Россия - Финляндия

Плей-офф

17 февраля, суббота
06:10 1/4 финала
10:40 1/4 финала

18 февраля, воскресенье
06:10 Квалификация за 5-8 места
10:40 Квалификация за 5-8 места

19 февраля, понедельник
06:10 1/2 финала
15:10 1/2 финала

20 февраля, вторник
06:10 Матч за 7-8 места
10:40 Матч за 5-6 места

21 февраля, среда
10:40 Матч за 3-е место

22 февраля, четверг
06:10 Финал

Время начала матчей по хоккею - московское.









Рубрика: Олимпиада | Сегодня, 08:28




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