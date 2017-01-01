Расписание игр хоккейного турнира Олимпиады 2018





На этой странице представлено полное расписание игр мужского и женского хоккейных турниров Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Женский финал состоится 22 февраля, мужчины разыграют золотые медали 25 февраля.



Хоккей на Олимпиаде 2018, турнирные таблицы



Мужчины



Предварительный этап



14 февраля, среда

15:10 Словакия - Россия

15:10 США - Словения



15 февраля, четверг

06:10 Финляндия - Германия

10:40 Норвегия - Швеция

15:10 Чехия - Южная Корея

15:10 Швейцария - Канада



16 февраля, пятница

06:10 США - Словакия

10:40 Россия - Словения

15:10 Финляндия - Норвегия

15:10 Швеция - Германия



17 февраля, суббота

06:10 Канада - Чехия

10:40 Южная Корея - Швейцария

15:10 Россия - США

15:10 Словения - Словакия



18 февраля, воскресенье

06:10 Германия - Норвегия

10:40 Чехия - Швейцария

15:10 Канада - Южная Корея

15:10 Швеция - Финляндия



Плей-офф



20 февраля, вторник

(5D-12D, 6D-11D, 7D-10D, 8D-9D)

06:10 Квалификация

10:40 Квалификация

15:10 Квалификация

15:10 Квалификация



21 февраля, среда

06:10 1/4 финала

10:40 1/4 финала

15:10 1/4 финала

15:10 1/4 финала



23 февраля, пятница

10:40 1/2 финала

15:10 1/2 финала



24 февраля, суббота

15:10 Матч за 3-е место



25 февраля, воскресенье

07:10 Финал





Женщины



Предварительный этап



10 февраля, суббота

10:40 Япония - Швеция

15:10 Швейцария - Южная Корея



11 февраля, воскресенье

10:40 Финляндия - США

15:10 Канада - Россия



12 февраля, понедельник

10:40 Швейцария - Япония

15:10 Швеция - Южная корея



13 февраля, вторник

10:40 Канада - Финляндия

15:10 США - Россия



14 февраля, среда

06:10 Швеция - Швейцария

10:40 Южная корея - Япония



15 февраля, четверг

06:10 США - Канада

10:40 Россия - Финляндия



Плей-офф



17 февраля, суббота

06:10 1/4 финала

10:40 1/4 финала



18 февраля, воскресенье

06:10 Квалификация за 5-8 места

10:40 Квалификация за 5-8 места



19 февраля, понедельник

06:10 1/2 финала

15:10 1/2 финала



20 февраля, вторник

06:10 Матч за 7-8 места

10:40 Матч за 5-6 места



21 февраля, среда

10:40 Матч за 3-е место



22 февраля, четверг

06:10 Финал



Время начала матчей по хоккею - московское.







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Рубрика: Олимпиада | Сегодня, 08:28



