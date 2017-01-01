Расписание игр хоккейного турнира Олимпиады 2018

На этой странице представлено полное расписание игр мужского и женского хоккейных турниров Олимпиады 2018 в Пхёнчхане. Женский финал состоится 22 февраля, мужчины разыграют золотые медали 25 февраля.
Хоккей на Олимпиаде 2018, турнирные таблицы
Мужчины
Предварительный этап
14 февраля, среда
15:10 Словакия - Россия
15:10 США - Словения
15 февраля, четверг
06:10 Финляндия - Германия
10:40 Норвегия - Швеция
15:10 Чехия - Южная Корея
15:10 Швейцария - Канада
16 февраля, пятница
06:10 США - Словакия
10:40 Россия - Словения
15:10 Финляндия - Норвегия
15:10 Швеция - Германия
17 февраля, суббота
06:10 Канада - Чехия
10:40 Южная Корея - Швейцария
15:10 Россия - США
15:10 Словения - Словакия
18 февраля, воскресенье
06:10 Германия - Норвегия
10:40 Чехия - Швейцария
15:10 Канада - Южная Корея
15:10 Швеция - Финляндия
Плей-офф
20 февраля, вторник
(5D-12D, 6D-11D, 7D-10D, 8D-9D)
06:10 Квалификация
10:40 Квалификация
15:10 Квалификация
15:10 Квалификация
21 февраля, среда
06:10 1/4 финала
10:40 1/4 финала
15:10 1/4 финала
15:10 1/4 финала
23 февраля, пятница
10:40 1/2 финала
15:10 1/2 финала
24 февраля, суббота
15:10 Матч за 3-е место
25 февраля, воскресенье
07:10 Финал
Женщины
Предварительный этап
10 февраля, суббота
10:40 Япония - Швеция
15:10 Швейцария - Южная Корея
11 февраля, воскресенье
10:40 Финляндия - США
15:10 Канада - Россия
12 февраля, понедельник
10:40 Швейцария - Япония
15:10 Швеция - Южная корея
13 февраля, вторник
10:40 Канада - Финляндия
15:10 США - Россия
14 февраля, среда
06:10 Швеция - Швейцария
10:40 Южная корея - Япония
15 февраля, четверг
06:10 США - Канада
10:40 Россия - Финляндия
Плей-офф
17 февраля, суббота
06:10 1/4 финала
10:40 1/4 финала
18 февраля, воскресенье
06:10 Квалификация за 5-8 места
10:40 Квалификация за 5-8 места
19 февраля, понедельник
06:10 1/2 финала
15:10 1/2 финала
20 февраля, вторник
06:10 Матч за 7-8 места
10:40 Матч за 5-6 места
21 февраля, среда
10:40 Матч за 3-е место
22 февраля, четверг
06:10 Финал
Время начала матчей по хоккею - московское.