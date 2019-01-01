Расписание Олимпиады в Токио 2020

С 24 июля по 9 августа 2019 года в японском Токио пройдут 32-е летние Олимпийские игры. В первый день Олимпиады 2020 пройдет церемония открытия, а уже 25 июля будут определены победители в 7 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Напомним, четыре года назад были разыграны 306 комплектов наград.
Расписание летней Олимпиады 2020 в Токио
25 июля, суббота
08:30 (02:30*) Стрельба
11:00 (05:00) Велоспорт (шоссейные гонки, мужчины)
13:00 (07:00) Тяжелая атлетика (женщины)
14:15 (08:15) Стрельба из лука
17:00 (11:00) Дзюдо
17:20 (11:20) Фехтование
19:00 (13:00) Тхэквондо
26 июля, воскресенье
09:00 (03:00) Стрельба
09:00 (03:00) Скейтбординг
13:00 (07:00) Велоспорт (шоссейные гонки, женщины)
13:45 (07:45) Стрельба из лука
15:00 (09:00) Прыжки в воду
17:00 (11:00) Дзюдо
17:20 (11:20) Фехтование
19:00 (13:00) Плавание
19:00 (13:00) Тхэквондо
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)
27 июля, понедельник
08:00 (02:00) Триатлон (мужчины)
09:00 (03:00) Стрельба
09:00 (03:00) Скейтбординг
13:45 (07:45) Стрельба из лука
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ
15:00 (09:00) Велоспорт (маунтинбайк, мужчины)
15:00 (09:00) Прыжки в воду
17:00 (11:00) Дзюдо
17:25 (11:25) Фехтование
18:00 (12:00) Спортивная гимнастика
19:00 (13:00) Плавание
19:00 (13:00) Тхэквондо
20:00 (14:00) Настольный теннис
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)
28 июля, вторник
08:00 (02:00) Триатлон (женщины)
08:30 (02:30) Академическая гребля
09:00 (03:00) Стрельба
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ
15:00 (09:00) Прыжки в воду
15:00 (09:00) Велоспорт (маунтинбайк, женщины)
17:00 (11:00) Дзюдо
17:30 (11:30) Конный спорт (выездка)
18:20 (12:20) Фехтование
18:45 (12:45) Спортивная гимнастика
19:00 (13:00) Плавание
19:00 (13:00) Тхэквондо
19:00 (13:00) Софтбол
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)
29 июля, среда
08:00 (02:00) Серфинг
08:30 (02:30) Академическая гребля
11:30 (05:30) Велоспорт (шоссейные гонки, мужчины, женщины)
15:00 (09:00) Прыжки в воду
16:30 (10:30) Рэгби (мужчины)
17:00 (11:00) Дзюдо
17:30 (11:30) Конный спорт
18:15 (12:15) Спортивная гимнастика
18:20 (12:20) Фехтование
19:00 (13:00) Плавание
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)
20:30 (14:30) Баскетбол 3х3
30 июля, четверг
08:30 (02:30) Академическая гребля
09:00 (03:00) Стрельба
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ
17:00 (11:00) Дзюдо
18:20 (12:20) Фехтование
18:50 (12:50) Спортивная гимнастика
19:00 (13:00) Плавание
20:00 (14:00) Настольный теннис
31 июля, пятница
07:00 (01:00) Ходьба (мужчины)
09:00 (03:00) Стрельба
09:30 (03:30) Академическая гребля
10:00 (04:00) Велоспорт (BMX)
12:00 (06:00) Теннис
13:00 (07:00) Прыжки на батуте
14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ
14:45 (08:45) Стрельба из лука
15:30 (09:30) Бадминтон
17:00 (11:00) Дзюдо
18:20 (12:20) Фехтование
19:00 (13:00) Плавание
19:00 (13:00) Легкая атлетика
20:00 (14:00) Настольный теннис
1 августа, суббота
08:00 (02:00) Триатлон (mix)
09:00 (03:00) Стрельба
10:30 (04:30) Плавание
12:00 (06:00) Парусный спорт
12:00 (06:00) Теннис
13:00 (07:00) Прыжки на батуте
14:45 (08:45) Стрельба из лука
16:30 (10:30) Рэгби (женщины)
17:00 (11:00) Дзюдо
18:00 (12:00) Бадминтон
18:20 (12:20) Фехтование
19:00 (13:00) Легкая атлетика
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)
2 августа, воскресенье
07:00 (01:00) Марафон (женщины)
07:30 (01:30) Гольф (мужчины)
10:00 (04:00) Велоспорт (BMX)
10:30 (04:30) Плавание
12:00 (06:00) Парусный спорт
12:00 (06:00) Теннис
15:00 (09:00) Прыжки в воду
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика
18:20 (12:20) Фехтование
19:00 (13:00) Легкая атлетика
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)
20:30 (14:30) Бадминтон
3 августа, понедельник
09:00 (03:00) Стрельба
12:00 (06:00) Парусный спорт
15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)
17:00 (11:00) Конный спорт
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика
18:00 (12:00) Борьба
19:00 (13:00) Легкая атлетика
20:00 (04:00) Бадминтон
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)
4 августа, вторник
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ
12:00 (06:00) Парусный спорт
15:00 (09:00) Прыжки в воду
15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)
17:00 (11:00) Бокс
17:00 (11:00) Спортивная гимнастика
18:00 (12:00) Борьба
19:00 (13:00) Легкая атлетика
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)
5 августа, среда
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (женщины)
09:00 (03:00) Скейтбординг
12:00 (06:00) Парусный спорт
14:00 (08:00) Бокс
15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)
18:00 (12:00) Борьба
19:00 (13:00) Легкая атлетика
19:00 (13:00) Конный спорт
19:30 (13:30) Синхронное плавание
20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)
6 августа, четверг
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)
09:00 (03:00) Скейтбординг
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ
14:00 (08:00) Бокс
15:00 (09:00) Прыжки в воду
15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)
16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)
17:00 (11:00) Карате
18:00 (12:00) Футбол (женщины, матч за 3-е место)
18:00 (12:00) Борьба
19:00 (13:00) Легкая атлетика
19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)
19:00 (13:00) Настольный теннис
7 августа, пятница
07:00 (01:00) Ходьба (женщины)
10:00 (04:00) Пляжный волейбол (женщины)
11:00 (05:00) Футбол (женщины, финал)
14:00 (08:00) Бокс
14:30 (08:30) Современное пятиборье (женщины)
15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)
16:30 (10:30) Скалолазание (женщины)
17:00 (11:00) Карате
18:00 (12:00) Борьба
19:00 (13:00) Хоккей на траве (женщины)
19:00 (13:00) Настольный теннис
20:00 (14:00) Легкая атлетика
20:00 (14:00) Футбол (мужчины, матч за 3-е место)
8 августа, суббота
06:00 (00:00) Ходьба (мужчины)
07:30 (01:30) Гольф (женщины)
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ
10:00 (04:00) Пляжный волейбол (мужчины)
14:00 (08:00) Бокс
14:00 (08:00) Карате
14:30 (08:30) Современное пятиборье (мужчины)
15:00 (09:00) Прыжки в воду
15:20 (09:20) Художественная гимнастика
15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)
16:30 (10:30) Водное поло (женщины)
18:00 (12:00) Борьба
19:00 (13:00) Легкая атлетика
19:00 (13:00) Бейсбол
19:00 (13:00) Конный спорт
19:30 (13:30) Синхронное плавание
20:00 (14:00) Баскетбол
20:00 (14:00) Футбол (мужчины, финал)
21:00 (15:00) Гандбол (мужчины)
21:15 (15:15) Волейбол (мужчины)
9 августа, воскресенье
07:00 (01:00) Марафон (мужчины)
10:00 (04:00) Велоспорт (трековые гонки)
11:00 (05:00) Художественная гимнастика
11:30 (05:30) Баскетбол
13:30 (07:30) Волейбол (женщины)
14:00 (08:00) Бокс
15:00 (09:00) Гандбол (женщины)
16:30 (10:30) Водное поло (мужчины)
* - московское время.
На этой странице представлено предварительное расписание стартов в которых будут разыгрываться медали.
Какие телеканалы будут вести трансляцию
Трансляции из Пекина-2020 в большом объеме будут вести Первый канал, Россия 1 и спортивный телеканал «Матч ТВ».
Официальный сайт Олимпиады 2020
Смотреть за результатами соревнований в режиме реального времени можно на официальном сайте Олимпийских игр https://tokyo2020.org/en/