Расписание Олимпиады в Токио 2020





С 24 июля по 9 августа 2019 года в японском Токио пройдут 32-е летние Олимпийские игры. В первый день Олимпиады 2020 пройдет церемония открытия, а уже 25 июля будут определены победители в 7 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Напомним, четыре года назад были разыграны 306 комплектов наград.





Расписание летней Олимпиады 2020 в Токио



25 июля, суббота



08:30 (02:30*) Стрельба

11:00 (05:00) Велоспорт (шоссейные гонки, мужчины)

13:00 (07:00) Тяжелая атлетика (женщины)

14:15 (08:15) Стрельба из лука

17:00 (11:00) Дзюдо

17:20 (11:20) Фехтование

19:00 (13:00) Тхэквондо



26 июля, воскресенье



09:00 (03:00) Стрельба

09:00 (03:00) Скейтбординг

13:00 (07:00) Велоспорт (шоссейные гонки, женщины)

13:45 (07:45) Стрельба из лука

15:00 (09:00) Прыжки в воду

17:00 (11:00) Дзюдо

17:20 (11:20) Фехтование

19:00 (13:00) Плавание

19:00 (13:00) Тхэквондо

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)



27 июля, понедельник



08:00 (02:00) Триатлон (мужчины)

09:00 (03:00) Стрельба

09:00 (03:00) Скейтбординг

13:45 (07:45) Стрельба из лука

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ

15:00 (09:00) Велоспорт (маунтинбайк, мужчины)

15:00 (09:00) Прыжки в воду

17:00 (11:00) Дзюдо

17:25 (11:25) Фехтование

18:00 (12:00) Спортивная гимнастика

19:00 (13:00) Плавание

19:00 (13:00) Тхэквондо

20:00 (14:00) Настольный теннис

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)



28 июля, вторник



08:00 (02:00) Триатлон (женщины)

08:30 (02:30) Академическая гребля

09:00 (03:00) Стрельба

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ

15:00 (09:00) Прыжки в воду

15:00 (09:00) Велоспорт (маунтинбайк, женщины)

17:00 (11:00) Дзюдо

17:30 (11:30) Конный спорт (выездка)

18:20 (12:20) Фехтование

18:45 (12:45) Спортивная гимнастика

19:00 (13:00) Плавание

19:00 (13:00) Тхэквондо

19:00 (13:00) Софтбол

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)



29 июля, среда



08:00 (02:00) Серфинг

08:30 (02:30) Академическая гребля

11:30 (05:30) Велоспорт (шоссейные гонки, мужчины, женщины)

15:00 (09:00) Прыжки в воду

16:30 (10:30) Рэгби (мужчины)

17:00 (11:00) Дзюдо

17:30 (11:30) Конный спорт

18:15 (12:15) Спортивная гимнастика

18:20 (12:20) Фехтование

19:00 (13:00) Плавание

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)

20:30 (14:30) Баскетбол 3х3



30 июля, четверг



08:30 (02:30) Академическая гребля

09:00 (03:00) Стрельба

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ

17:00 (11:00) Дзюдо

18:20 (12:20) Фехтование

18:50 (12:50) Спортивная гимнастика

19:00 (13:00) Плавание

20:00 (14:00) Настольный теннис



31 июля, пятница



07:00 (01:00) Ходьба (мужчины)

09:00 (03:00) Стрельба

09:30 (03:30) Академическая гребля

10:00 (04:00) Велоспорт (BMX)

12:00 (06:00) Теннис

13:00 (07:00) Прыжки на батуте

14:00 (08:00) Гребля на байдарках и каноэ

14:45 (08:45) Стрельба из лука

15:30 (09:30) Бадминтон

17:00 (11:00) Дзюдо

18:20 (12:20) Фехтование

19:00 (13:00) Плавание

19:00 (13:00) Легкая атлетика

20:00 (14:00) Настольный теннис



1 августа, суббота



08:00 (02:00) Триатлон (mix)

09:00 (03:00) Стрельба

10:30 (04:30) Плавание

12:00 (06:00) Парусный спорт

12:00 (06:00) Теннис

13:00 (07:00) Прыжки на батуте

14:45 (08:45) Стрельба из лука

16:30 (10:30) Рэгби (женщины)

17:00 (11:00) Дзюдо

18:00 (12:00) Бадминтон

18:20 (12:20) Фехтование

19:00 (13:00) Легкая атлетика

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)



2 августа, воскресенье



07:00 (01:00) Марафон (женщины)

07:30 (01:30) Гольф (мужчины)

10:00 (04:00) Велоспорт (BMX)

10:30 (04:30) Плавание

12:00 (06:00) Парусный спорт

12:00 (06:00) Теннис

15:00 (09:00) Прыжки в воду

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика

18:20 (12:20) Фехтование

19:00 (13:00) Легкая атлетика

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)

20:30 (14:30) Бадминтон



3 августа, понедельник



09:00 (03:00) Стрельба

12:00 (06:00) Парусный спорт

15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)

17:00 (11:00) Конный спорт

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика

18:00 (12:00) Борьба

19:00 (13:00) Легкая атлетика

20:00 (04:00) Бадминтон

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (женщины)



4 августа, вторник



09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ

12:00 (06:00) Парусный спорт

15:00 (09:00) Прыжки в воду

15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)

17:00 (11:00) Бокс

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика

18:00 (12:00) Борьба

19:00 (13:00) Легкая атлетика

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)



5 августа, среда



08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (женщины)

09:00 (03:00) Скейтбординг

12:00 (06:00) Парусный спорт

14:00 (08:00) Бокс

15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)

18:00 (12:00) Борьба

19:00 (13:00) Легкая атлетика

19:00 (13:00) Конный спорт

19:30 (13:30) Синхронное плавание

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины)



6 августа, четверг



08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)

09:00 (03:00) Скейтбординг

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ

14:00 (08:00) Бокс

15:00 (09:00) Прыжки в воду

15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)

16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)

17:00 (11:00) Карате

18:00 (12:00) Футбол (женщины, матч за 3-е место)

18:00 (12:00) Борьба

19:00 (13:00) Легкая атлетика

19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)

19:00 (13:00) Настольный теннис



7 августа, пятница



07:00 (01:00) Ходьба (женщины)

10:00 (04:00) Пляжный волейбол (женщины)

11:00 (05:00) Футбол (женщины, финал)

14:00 (08:00) Бокс

14:30 (08:30) Современное пятиборье (женщины)

15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)

16:30 (10:30) Скалолазание (женщины)

17:00 (11:00) Карате

18:00 (12:00) Борьба

19:00 (13:00) Хоккей на траве (женщины)

19:00 (13:00) Настольный теннис

20:00 (14:00) Легкая атлетика

20:00 (14:00) Футбол (мужчины, матч за 3-е место)



8 августа, суббота



06:00 (00:00) Ходьба (мужчины)

07:30 (01:30) Гольф (женщины)

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ

10:00 (04:00) Пляжный волейбол (мужчины)

14:00 (08:00) Бокс

14:00 (08:00) Карате

14:30 (08:30) Современное пятиборье (мужчины)

15:00 (09:00) Прыжки в воду

15:20 (09:20) Художественная гимнастика

15:30 (09:30) Велоспорт (трековые гонки)

16:30 (10:30) Водное поло (женщины)

18:00 (12:00) Борьба

19:00 (13:00) Легкая атлетика

19:00 (13:00) Бейсбол

19:00 (13:00) Конный спорт

19:30 (13:30) Синхронное плавание

20:00 (14:00) Баскетбол

20:00 (14:00) Футбол (мужчины, финал)

21:00 (15:00) Гандбол (мужчины)

21:15 (15:15) Волейбол (мужчины)



9 августа, воскресенье



07:00 (01:00) Марафон (мужчины)

10:00 (04:00) Велоспорт (трековые гонки)

11:00 (05:00) Художественная гимнастика

11:30 (05:30) Баскетбол

13:30 (07:30) Волейбол (женщины)

14:00 (08:00) Бокс

15:00 (09:00) Гандбол (женщины)

16:30 (10:30) Водное поло (мужчины)



* - московское время.



На этой странице представлено предварительное расписание стартов в которых будут разыгрываться медали.





Какие телеканалы будут вести трансляцию



Трансляции из Пекина-2020 в большом объеме будут вести Первый канал, Россия 1 и спортивный телеканал «Матч ТВ».





Официальный сайт Олимпиады 2020



Смотреть за результатами соревнований в режиме реального времени можно на официальном сайте Олимпийских игр https://tokyo2020.org/en/