Интересные факты о кроссовках Nike

Ни для кого не будет секретом то, что кроссовки Nike пользуются мировой популярностью. Достойное качество, большой модельный ряд изделий, эргономичность - это лишь малая часть преимуществ обуви этого бренда. Стоит рассказать о ряде примечательных фактов, окружающих компанию Nike. Знакомство с ними не только позволит увеличить свой багаж знаний, но и повысить интерес к продукции легендарного бренда.





Логотип Nike был разработан обычной студенткой



Ее зовут Каролин Дэвидсон. Сложно сказать, долго она создавала логотип или нет, но сейчас он является одним из узнаваемых логотипов в мире. В то время Каролин Дэвидсон получила вознаграждение в размере чуть более 30 долларов. Когда компания вышла на мировой уровень, ей было перечислено за старания чуть более полумиллиона долларов.





Первоначально компания могла называться Dimension 6



Фил Найт, являющийся одним из учредителей компании, поначалу хотел дать компании название Dimension 6. Переводится на родной язык, как «Шестой фрагмент». Но, от этой затеи его отговорил сотрудник Джефф Джонсон. Он сказал, что лучше будет звучать «Nike». Название бренду было дано в честь греческой богини.





Первые модели кроссовок имели рельеф подошвы, как у вафельницы



Если приобрести классические кроссовки Найк и вафельницу, а после взглянуть на подошву первых и перфорацию последней, то удастся заметить много общего. Как оказалось, такой рельеф гарантирует высокую устойчивость при ходьбе на любых поверхностях.





Nike выпускает достаточно широкий перечень спортивных изделий



Много десятилетий назад компания производила исключительно спортивную обувь. Чуть позже производство было расширено, и стал возможен выпуск следующих позиций:



- майки;

- штаны;

- носки;

- куртки;

- нижнее белье и многое другое.



Как и кроссовки, они стали пользоваться огромной популярностью. Продаются практически во всех спортивных магазинах.





Самый крупный магазин Найк находится в Лондоне



Вопреки мнению многих, самый крупный магазин находится не в США, а в Лондоне. 4-х этажное гипермаркет позволяет приобрести самые последние новинки бренда. Цены здесь вполне приемлемые. Есть также и дисконт отдел, где модели предыдущих поколений реализуются с большой скидкой.



Что касается нашей страны, то спортивную обувь «Nike» стоит приобрести в интернет-магазине. Познакомиться с продукцией и оформить товар можно в любое время дня и ночи.