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Какие бывают и из какого материала предпочтительней будут горнолыжные шлемы









Какие бывают и из какого материала предпочтительней будут горнолыжные шлемы

Точно так же, как кроссовки отличаются от походных ботинок, горнолыжные шлемы отличаются от шлемов для велосипедов или скейтбордистов. Они имеют определенные особенности, такие как покрытие для ушей, влагопоглощающие вкладыши и не чувствительные к температуре материалы. Оболочка, или внешний слой шлема, представляет собой жесткую поверхность (обычно ударопрочный пластик ABS), которая может помочь защитить голову от острых предметов, ударов и ушибов. Защитный слой обмундирования помогает распределить энергию удара по большей части шлема во время падения. Внутренний слой обычно изготавливается из пенополистирола. Он предназначен для поглощения остаточной силы удара. При сильном падении пена для подкладки может сжиматься и деформироваться. При этом заметить это практически невозможно. Поэтому горнолыжный шлем всегда должен заменен после серьезного падения.



Но изучая представленный тут https://vse.ua/ct/6459/ ассортимент товаров, можно заметить, что выбор среди материалов гораздо больше. Так чем же все они отличаются, какие разновидности бывают, и какой тип является лучшим для создания горнолыжного шлема? Обо всем этом следует поговорить подробнее, особенно если вы планируете покупать персональную защиту. Некоторые шлемы используют пену EPP, а не EPS для более надежной защиты.



EPP: вспененный полипропилен - это противоударная пена, которая после аварии медленно восстанавливает свою форму и большую часть защиты от ударов. Он в основном сохраняет свои свойства амортизации благодаря многим ударам.



EPS:пенополистирол обеспечивает отличную защиту от ударов при невероятно легком весе. Вспененный полистирол является одной из самых распространенных используемых пен.









Для материала оболочки, кроме пластика ABS может быть использован композит, карбон, кевлар или поликарбонат. Эти материалы также имеют определенные отличия. В шлемах, изготовленных из АБС, используется толстая и прочная оболочка, которая заранее сформована и приклеена к предварительно отформованной внутренней поверхности и подкладке из жесткой пены, чтобы обеспечить хорошую защиту по доступной цене. Кроме этого в продаже есть модели с мягкой оболочкой. Они предназначены для защиты от менее интенсивных ударов, но могут выдержать большое их количество, используя пену двух вариантов плотности: более мягкая возле вашей головы и более жесткая для внешней оболочки. Эти типы шлемов не всегда сертифицированы соответствующими организациями. Это означает, что такие товары не проверены и не могут гарантировать нужный уровень безопасности, поэтому от их покупки лучше отказаться.



Поэтому перед покупкой обязательно запомните несколько правил. Выбирайте модели с твердой оболочкой, желательно из стеклопластика или карбона. Их уровень надежности самый высокий. Тем не менее, АБС-пластик является самым популярным материалом. Средний слой - мягкой оболочки - это пена, которая после удара может деформироваться и утратить свои свойства. Самый последний слой, контактирующий с вашей головой, должен быть сделан из ткани, которая быстро сохнет и не впитывает влагу, а значит, лучше всего подойдет синтетика. Лучше чтобы внутренняя подкладка была съемной и ее можно было стирать.



















Рубрика: Олимпиада









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