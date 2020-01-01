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Из какого материала производятся спортивные сетки









Сегодня сложно себе представить современное спортивное сооружение без использования сеток. Сетки широко применяются в игровых видах спорта - футболе, хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе, бадминтоне, теннисе. Сетки используются не только как приспособление для игры с целью уменьшения скорости полета спортивного снаряда и его остановки, но и для ограждения игровой площадки. В этом случае ее задача заключается в предотвращении вылета мяча или шайбы на зрительские трибуны, и предотвращение выхода болельщиков на поле.



Компания Luxsol предлагает широкий ассортимент сеток для занятий спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне. На сайте компании https://luxsolsport.ru/ можно выбрать готовые варианты, а также заказать изготовление с учетом пожеланий заказчика.



Сегодня большинство спортивных сеток производятся из современных высокопрочных синтетических материалов: полиамида и полипропилена.







Полиамид является более дорогим материалом и обладает хорошей износостойкостью и устойчивостью к воздействию осадков и ультрафиолетовых лучей. Сетки из этого материала могут использоваться как в спортивном зале, так и в течении всего года на улице.



Главная особенность полиамида – очень высокая прочность. Что очень важно. К примеру, футбольный мяч летит в ворота со скоростью больше ста километров в час. Скорость полета мяча в большом теннисе в момент подачи спортсменом может достигать 250 км/час, а бадминтонный воланчик может развивать ускорение в 300 км/час.



По устойчивости к истиранию и изгибу полиамид намного практичнее большинства как искусственных, так и натуральных материалов. Сравнительные тесты показали, что полиамид устойчивее к истиранию, чем вискоза почти в 50 раз. Полиамидное волокно очень легкое, быстро высыхает после дождя и отлично сохраняет первоначальный цвет.







Более дешевый полипропилен имеет относительно низкую гигроскопичность (способность поглощать водяные пары из воздуха) и невысокую морозостойкость. Так что обычно его применяют при производстве сеток для монтажа на крытых спортивных сооружениях.



При изготовлении сеток применяются полотна с двумя видами ячеек: зеркальной и сотовой. Зеркальными называются такие, у которых нитки идут вдоль и поперек полотна, образуя квадратные ячейки. Сотовые полотна имеют ячейки шестиугольной формы. Такая сетка, как правило, применяется при изготовлении снаряжения для футбольных ворот.

























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