Как подобрать горнолыжное снаряжение





Успехи в горнолыжном спорте в первую очередь зависят от грамотного подбора экипировки. Нужно учитывать несколько важных параметров во время приобретения снаряжения.





Какие лыжи выбрать



Для правильного выбора лыж вначале стоит определиться со стилем катания. Проще говоря, необходимо понять, на каких трассах человек их собирается использовать. Для катания на очищенных от снега и укатанных склонах выбирают лыжи с узкой талией (менее 68 мм) и расширенными носком и пяткой. Для глубокого снега подойдут лыжи с широкой талией (более 80 мм). Для новичков и для тех, кто еще не определился со стилем катания, подойдут универсальные лыжи.



Длина горных лыж, используемых на жестких склонах, должна быть ниже роста человека на 10-20 см. Для глубокого снега нужны лыжи на 5-10 см длиннее собственного роста.





Как подобрать горнолыжные ботинки



Стоит внимательно отнестись к выбору этого инвентаря. Не стоит выбирать ту модель, которая понравилась лишь тем, что идеально подходит к верхней одежде горнолыжника. Самое главное - ботинок должен плотно сидеть по ноге. В противном случае нога в нем будет болтаться и это создаст проблемы по управлению лыжами во время спуска на трассе.



Горнолыжные ботинки различаются по жесткости. Профессионалы используют более жесткие модели (120 и выше), они позволяют лучше контролировать лыжи. А для начинающих подойдут модели с жесткостью до 70. Большой выбор горнолыжных ботинок представлен в сети магазинов «Траектория».





Как подобрать горнолыжные палки



Существует несколько способов правильного выбора палок. Остановимся на самом простом из них. Необходимо отнять от роста человека 50 см. Например, лыжнику при росте 170 см подойдут палки длиной 120 см.





Еще несколько полезных советов



- При выборе крепления стоит обратить внимание на жесткость их пружины. Чем меньше вес лыжника, тем мягче она должна быть.



- Перевозить лыжи нужно в специальных чехлах. Желательно, чтобы он был изготовлен из непромокаемой ткани.



- Выбирайте горнолыжную маску, которую можно регулировать, не снимая перчаток.



- Два важных критерия при выборе шлема - вентиляция и хорошая слышимость. При выборе шлема возьмите с собой маску и примеряйте их вместе.



- Профессионалы советуют иметь при себе две балаклавы, чтобы заменить при промокании. При изготовлении балаклав используются следующие материалы - флис, мембранный материал, трикотаж и шелк.



- Для тех, у кого постоянно мерзнут руки, подойдут варежки, а для любителей активного катания лучшим выбором станут перчатки. Существует также промежуточный вариант - трехпалки.



- Приставка L в названии лыж обозначает, что данная модель предназначена для представительниц слабого пола.