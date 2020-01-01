Правила игры в большой теннис





На первый взгляд большой теннис кажется простым видом спорта, где два человека перебрасывают друг другу мяч. Однако, такая простая игра имеет множество сложностей и подводных камней. В этой статье кратко расскажем основные правила большого тенниса, которые помогут начинающему спортсмену или зрителю оперативно реагировать на события, происходящие на корте.





Суть игры



Главное правило большого тенниса — ракеткой отбить мяч, который летит с другой части поля. Удар обязательно должен быть сильным и точным, чтобы вернуть его обратно сопернику.



Один теннисный матч включают сеты, состоящие из геймов. За первую и вторую подачу в одном гейме игрок получает по 15 очков. Дополнительные 10 очков можно получить за выигранную третью подачу. Победителем считается игрок, который набрал наибольшее количество баллов. В каждом гейме ведется отдельный подсчет очков. Сет продолжается до 6 побед в гейме.





Теннисный корт



Для игры в большой теннис можно выбирать крытый корт или на свежем воздухе. Чтобы определить право первого хода, игроки кидают монетку или тянут жребий. В свою очередь, проигравший выбирает на какой стороне корта будет играть. Остальные правила большого тенниса, в основном, связаны с попаданием мяча в сетку:



- если попадает в верхнюю часть, то игрок получает право повторной подачи;

- если мяч не переходит на сторону противнику, то игрок проиграл в этой подаче;

- если упал на стороне соперника, то партия продолжается.



Помимо этого, игроку запрещено дотрагиваться ракеткой до сетки или любой части тела.









Подача в большом теннисе



Следующим ключевым аспектом являются правила подачи мяча, которые игрок не может нарушить:



- запрещено переступать за линию площадки и поднимать ногу над ней;

- нельзя подавать, пока соперник не будет готов принять удар;

- теннисисты должны фиксировать свое положение, то есть бегать и шагать не разрешается;

- от поверхности корта можно отрывать только одну ногу, поэтому прыжки тоже запрещены;

- подавать мяч в большом теннисе следует по диагонали;

- если подача выполнена неверно, то очко за нее не разыграно.



Зная правила игры в большой теннис, становится гораздо интереснее наблюдать за происходящим на корте. Однако, играть в большой теннис намного лучше и полезнее, чем просто наблюдать на трибунах или экране телевизора. Игра сочетает в себе динамичность, безопасность и большое количество азарта. Помимо этого помогает улучшить физическую форму и настроение.



Источник: Правила игры в большой теннис.