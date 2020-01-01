Спортивное оборудование для улицы в Санкт-Петербурге





Нередко на улице можно увидеть незначительные либо даже крупные спортивные комплексы, позволяющие заниматься на открытом пространстве. Преимуществ подобного подхода немало. Осуществлять физические упражнения «на воздухе» подчас элементарно комфортнее; также далеко не всегда есть возможность произвести установку подобного оборудования на дому: это потребовало бы слишком больших затрат свободного места. Наша компания осуществляет продажу различного спортивного оборудования для улиц в Санкт-Петербурге.





Что входит в ассортимент



В большом каталоге магазина вы можете увидеть большое количество специальных комплексов и спортивных площадок (а также спортивного инвентаря) для самых разных групп населения. Конечно, наибольшим распространением пользуются такие классические конструкции, как брусья, турники, шведские стенки, скамьи: с их помощью можно осуществлять базовые физические упражнения с максимальным комфортом. Отметим, что подавляющее большинство конструкций могут быть отрегулированы с учетом требований конкретной ситуации. При покупке заранее учтите, какие именно упражнения предполагается делать на оборудуемой вами площадке (какие группы мышц должны быть разработаны, кто будет посещать комплекс, максимальное возможное число людей разом).



Однако мы стараемся не ограничивать ассортимент: у нас есть готовые спортивные площадки, полные мобильные комплексы, стенды, столы для занятий армреслингом, цели для метания и многое другое. При необходимости вы можете создать на открытом воздухе целый спортивный комплекс, грамотно разместив необходимые элементы. Мы не обошли вниманием также людей с ограниченными возможностями: есть тренажеры для инвалидов-колясочников.





Достоинства продукции



- Продолжительный эксплуатационный срок. В основе лежат качественные материалы, обеспечивающие возможность многолетней и постоянной эксплуатации спортивного оборудования. Все изделия, ориентированные на использование в условиях улицы, покрываются специальной краской, отличающейся устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, осадкам.



- Все модели максимально эргономичны с точки зрения формы: очевидно, что даже на уличной площадке пространство нужно использовать с умом.



- Все крепежные элементы отличаются высокой прочностью: вы можете быть уверены в надежности данных конструкций. Стоит отметить, что острые углы неизменно прикрываются заглушками, а сами детали предельно надежно сочленяются между собой. Мы предлагаем товары только от надежных производителей, зарекомендовавших себя на рынке.



- Многие площадки являются многофункциональными, а конструкции комплектуются различными дополнительными элементами. Пример: уличные турники могут предполагать «сочетание» с брусьями или канатом, который будет интересен ребенку.



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