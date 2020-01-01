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Как заставить себя заниматься спортом









Если у человека возникает желание начать заниматься спортом, это очень хорошо. Однако, так бывает не всегда и, несмотря на лишний вес, слабое здоровье и многие другие недостатки и проблемы, он предпочитает проводить время на диване у телевизора. А идея посетить спортзал исчезает из головы сразу же, если задуматься об этом всерьез. Тем не менее подсознательно такие люди понимают, что ведут неправильный образ жизни, и отношение к себе нужно кардинально менять. Как же заставить себя приступить к регулярным занятиям спортом?



Когда причина для похода в спортзал есть, хорошим стимулом для этого послужит наглядный пример того, чего можно достигнуть в результате постоянных тренировок. Можно заглянуть в интернет и посмотреть ролик о том, насколько полезны занятия спортом, и какой эффект они принесут спустя короткое время. Вид красивой и подтянутой фигуры людей, которые выглядят намного моложе своих лет, станет для Вас очень сильной мотивацией.



Следует избавиться от желания найти любую причину, чтобы отложить начало занятий. Усталость на работе, нехватка времени, неважное самочувствие, интересная передача по телевизору – все это только отговорки, чтобы найти повод провести вечер в привычной домашней обстановке. А потом в очередной раз упрекнуть себя в своей слабости.



Между тем во многих случаях достаточно надеть на себя красивую и стильную спортивную одежду и взглянуть на себя в зеркало, чтобы понять, что тренировки в спортивном зале – это прямой путь к совершенству и победа над своими недостатками. Важно только, чтобы форма была удобной, отвечая всем необходимым требованиям, и приобретать ее нужно там, где продавец уже успел хорошо зарекомендовать себя. В частности, отличную одежду для спорта и в том числе для единоборств, можно купить на сайте https://fightwear.ru/.



Обязательно нужно поверить в себя. Будет большой ошибкой считать, что занятия спортом помогут только другим, а у Вас ничего не получится. Конечно, не следует ожидать сиюминутного результата, но он обязательно будет. Главное, начать и не стесняться проявлять любые положительные эмоции после достигнутых успехов. В скором времени Ваши достижения приятно удивят близких и знакомых, тем более что люди, от которых не ждут ничего особенного, способны чаще преподнести подобные сюрпризы окружающим.



Нередко помочь побороть лень и нерешительность сможет напарник. Если человек легко способен переубедить себя в пользу безмятежного времяпровождения и отказаться от занятий спортом, то с напарником сделать это будет уже непросто, а может, и неудобно. Кроме того, совместные тренировки автоматически приобретут дух соперничества, что также пойдет на пользу. Девушки начнут следить, у кого фигура становится лучше – у себя или подружки, а мужчины могут похвастаться друг перед другом размерами бицепсов.



При отсутствии напарника желательно найти себе хорошего тренера. Во-первых, грамотный специалист сможет рационально подобрать программу физической подготовки, а во-вторых, пропускать тренировки, если спорт после стартовых занятий еще не пришелся по душе, будет просто неудобно. Не следует подводить своего наставника и ставить его и себя в неловкое положение.



Наконец, прекрасной мотивацией для постоянных занятий спортом станет заключение с кем-то пари. Это в первую очередь можно рекомендовать азартным людям, для которых поражение в споре независимо от того, что при этом будет проиграно, просто недопустимо.



Выбрав своей целью занятия спортом, никогда не следует останавливаться на половине пути, иначе в жизни добиться хоть чего-то будет очень трудно. Нужно просто полюбить спорт и ждать первых результатов. А потом Вас будет уже не остановить.

























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