Чемпионат мира по фигурному катанию 2020





С 18 по 22 марта 2020 года в Монреале состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Ранее этот итальянский город принимал мировое первенство в далеком 1932 году.



Все соревнования пройдут на главной арене города - Bell Centre, вмещающей более 20 тысяч зрителей.









Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2020



18 марта 2020, среда

17:30 Парное катание (короткая программа)

Год назад. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место, китайские пары Суй Вэньцзин/Хань Цун и Пэн Чэн/Цзинь Ян завершили короткую программу на втором и третьем местах.

22:45 Женщины (короткая программа)

Год назад. Лучший результат показала Алина Загитова, второй результат показала японка Каори Сакамото, третьей стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана.



19 марта 2020, четверг

17:45 Мужчины (короткая программа)

Год назад. Нэтан Чен из США опередил всех в короткой программе. Российский фигурист Михаил Коляда показал 10-й результат.



Справка. На стадионе соревнования по фигурному катанию удобно смотреть с театральными биноклями.



20 марта 2020, пятница

01:00 Парное катание (борьба за медали - произвольная программа)

Год назад. Вэньцзин и Цун завовали золото, серебро досталось Тарасовой и Морозову, бронзу получили россияне Наталья Забияко/Александр Энберт.

18:25 Танцы на льду (короткая программа)

Год назад. Пара из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон завершила свое выступление с новым мировым рекордом. Второй результат показала российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.



21 марта 2020, суббота

01:00 Женщины (борьба за медали)

Год назад. В произвольной программе Загитова также финишировала первой и завоевала в итоге золотую медаль. Бронза досталась Евгении Медведевой.

21:30 Танцы на льду (борьба за медали)

Год назад. Синицина и Кацалапов показали второй результат в произвольной программе и в итоге завоевали серебро. Чемпионами мира в четвертый раз стали Пападакис и Сизерон.



22 марта 2020, воскресенье

02:00 Мужчины (борьба за медали)

Год назад. Золото и бронзу увезли с собой представители США Нэтан Чен и Винсент Чжоу. Серебро досталось Юдзуру Ханю из Японии.

21:30 Показательные выступления



Время начала трансляций - московское.





Состав сборной России по фигурному катанию



В женском одиночном катании выступят чемпионка Европы 2020 Алена Косторная, а компанию ей составят Анна Щербакова и Александра Трусова. Призеры Евро-2020 Дмитрий Алиев и Артур Даниелян будут выступать в мужском одиночном катании. В соревнованиях танцоров заявлены Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин и Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро. Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин будут представлять Россию в соревнованиях спортивных пар.