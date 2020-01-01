Размеры и высота волейбольной сетки

Отцом игры считается Уильям Морган, он и определил первое значение высоты сетки. На заре спортивного соревнования планка равнялась 1,97 м. Со временем модифицировались правила игры, а с ними и требования. В 1900 году верхнюю границу подняли до 2,13 м., а в 1917 году на очередных соревнования было принято решение еще поднять планку. Так высота волейбольной сетки для женщин поднялась до 2,24 м., а высота волейбольной сетки для мужчин - 2,43. С того времени эта величина стала стандартом и не менялась по сей день.









Планка для юных спортсменов



Для монтажа сетки, как правило, используются специальное крепление, позволяющие менять ее положение в зависимости от возраста спортсменов. Волейбольная сетка для детей, это группа 11-12 лет, крепиться на уровне 2 м. для девочек и до 2,2 для мальчиков.



Следующая возрастная категория - это участники 13-14 лет, для них по правилам высота планки составляет 2,3 м. для юношей и 2,1 для девушек. Для группы 15-16 лет стандарт 2,4 для юношей и 2,2 для девушек.



Старшеклассники и студенты первых курсов, достигшие возраста 17-18 лет играют по правилам для взрослых: высота мужской волейбольной сетки для них равняется 2,43 м, а женской - 2,24.





Другие параметры



При подборе и установке нужно учитывать и другие критерии: размер изделия, материал, произвести замеры, чтобы сетка была установлена строго горизонтально по отношению к напольному покрытию, а также прочность всей конструкции. Последний параметр крайне важен, поскольку во время игры стропы и другие элементы конструкции должны выдерживать большие нагрузки, иначе спортсмены могут травмироваться.



Основные правила:



- По бокам сетки устанавливаются вертикальные антенны, чтобы ограничивать игровое пространство.

- Для клеток также установлен размер - 10х10 см.

- Толщина строп от 1,8 мм до 4 мм.



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