Что такое изотоник и как его принимать на тренировке?





Во время тренировки важно контролировать основные процессы и отслеживать базовые потребности организма. Изотоники – специальные напитки, прием которых позволяет поддерживать водно-солевой баланс при занятиях спортом.



Физические нагрузки провоцируют потливость, вследствие которой человек теряет много солей. Если не возобновлять баланс воды с электролитами, то скоро спортсмен почувствует усталость, упадок сил, слабость. Представленная продукция помогает решить эту проблему, так как она способствует быстрому восполнению затраченных организмом ресурсов.





Для чего нужен изотоник?



Напиток на основе электролитов компенсирует потерю солей во время физических нагрузок. Особое внимание на товары представленной группы рекомендуется уделить тем, у кого тренировочный процесс составляет свыше 2-3 часов.



Во время занятий в жару организм теряет от 800 до 4000 мг солей. Выходят они с потом. На тренировках рекомендуется употреблять изотонические растворы. Особой популярностью они пользуются среди бодибилдеров и легкоатлетов, бегунов.



Состав



Жидкость, которая употребляется спортсменом, это не просто вода. Это уникальный раствор, в который входят следующие компоненты:



- Хлориды.

- Сода.

- Кальций.

- Магний.

- Углеводы.

- L-карнитин.

- Креатин.

- ВСАА.

- Ароматизаторы.



Обратите внимание, что в продаже изотоники могут быть как жидкими, так и порошковыми или в форме таблеток. В этих случаях их потребуется самостоятельно приготовить, следуя инструкции производителя.





Как правильно пить изотоник?



Прежде всего, принимать продукцию стоит только в том случае, если продолжительность физических нагрузок – высокая и составляет больше 2,5-3 часов. Но если вы занимаетесь по жаре или осуществляете забеги, то компенсировать потерю электролитов не будет лишним. Как и зачем его пить:



- Первый прием необходимо провести еще до начала тренировочного процесса. В идеале – за 30 минут. Лучше сразу предотвратить солевую потерю, чем стараться справиться с дефицитом.

- Далее соблюдайте одинаковые интервалы с каждым применением.

- Чтобы понять, сколько вам надо выпить напитка посреди тренировки, воспользуйтесь следующей методикой расчета: взвесьтесь перед процессом и через час. Разница укажет на потерю жидкости, а, соответственно, можно просчитать и солевой недостаток. Если у вас не окажется рядом весов, то ориентируйтесь на усредненный показатель – 500 мл в час.

- Старайтесь слушать свое тело. Жажда – первый признак того, что в организме появляются дефициты. При ее проявлении рекомендуется восполнять потребность.



Важный момент: при употреблении большого количества воды соли начнут «вымываться», что станет причиной гипонатриемии. Старайтесь напитком только компенсировать недостачу, не перебарщивая.



При соблюдении всех правил вы сможете на себе ощутить следующие преимущества продукта:



- легкий перенос длительных нагрузок;

- нормализация уровня PH и водно-солевого баланса в крови;

- насыщение организма энергией;

- эффективное утоление жажды.



Постарайтесь заранее опробовать сразу несколько товаров, чтобы определиться со вкусом. Следите при этом за реакцией организма. У вас не должно возникать ощущение вздутия, горечи, сухости в гортани.



Доверяйте товарам мировых лидеров и проверенных производителей. Качественная продукция не будет стоить слишком дешево, поэтому заранее рассчитывайте бюджет. Оптимальная альтернатива – тематические магазины спортивного питания или продуктов для бегунов, легкоатлетов.