Домашние кардиотренировки

Кардиотренировки в последнее время набирают бешеную популярность. Зимой и летом люди бегают в парках, в спортзалах очереди к велотренажерам и беговым дорожкам. Все побыстрее хотят избавиться от лишних килограммов, подтянуть свое тело и оказать услугу всему своему организму, а главное — сердцу! Важно помнить, что подходить к этому нужно с умом, а не сразу пытаться изводить себя изнурительными тренировками. Если нет возможности по каким-то причинам записаться в спортзал, то всегда можно найти альтернативу, причем не выходя из дома!



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Отжимания



Всем известное упражнение. Упор лежа на полу, руки ставите на удобном для вас расстоянии. Тело держите ровно, спина прямая, поясница не прогибается. Нужно стараться опускаться и подниматься примерно с одной скоростью. А если есть желание разнообразить упражнение и сделать его тяжелее, то можно добавить такой взрывной элемент, как хлопки. Для этого нужно медленно опуститься, а затем резко вытолкнуть тело вверх и постараться успеть сделать хлопок. Очень интенсивное упражнение! Поэтому нужно разумно оценивать свои силы и рассчитывать количество повторений.









Прыжки



А точнее выпрыгивание. Для этого упражнения нужно поставить ноги на ширину плеч, выпрямить спину. Приседание делается на вдохе, пятки не отрываются, наклоняться нельзя. Опуститься нужно до предела возможностей. На выдохе мощно выпрыгиваете кверху, оттолкнувшись от пола ступнями. Прыгнуть важно как можно выше! Но обязательно перед этим убедитесь, что над головой нет люстры, которую можно задеть. При приземлении, снова делается приседание. Повторения делаются максимальное количество раз.









Скалолаз



Для этого упражнения нужно принять упор лежа. Затем резким движением необходимо правую ногу подтянуть к правой руке. Коленом необходимо коснуться локтя. После этого вернуться в исходное положение. Как уже можно догадаться, следующим действием будет резкое движение левой ногой к левой руке. Очень поможет представлять себе, будто залезаешь на гору.







При кардиотренировках важно выполнять упражнения очень быстро и отдыхать перед подходами буквально по 25-35 секунд. Тренировки должны быть дольше получаса, но если чувствуется, что сделать это очень тяжело, то рекомендуется остановиться. Результат будет приходить постепенно. В дальнейшем, оптимальная длина тренировок — один час. Очень важно научиться преодолевать получасовую отметку. Только в таком случае можно надеяться, что жир начнет интенсивно сжигаться. Впервые 30 минут организм выплескивает запасы гликогена, и только после этого начинается процесс сжигания жира.



Опять же, новичкам делать это очень трудно и этот тридцатиминутный барьер кажется нереальным. Необходимо настроиться на то, что из-за выплеска и потери гликогена, организм испытывается чувство сильной усталости и слабости. Только преодолев этот этап, тренировка по-настоящему начнет приносить весомые результаты.