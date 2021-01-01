

КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие



Самые опасные виды спорта для суставов





Специалисты в сфере здравоохранения, придерживаются мнения, что упражнения полезны для здоровья. И это так! Исследования показали, что активный образ жизни, благотворно влияет на хрящи. Но в некоторых видах спорта, существует высокий риск травмы суставов. Ведь именно это повреждение, может привести к износу суставов или вызвать необратимые последствия. Итак, суть в том, что, если человек занимается интенсивной деятельностью, тогда ему нужно минимизировать риск травм. Обратитесь за консультацией в австрийскую клинику orthopedics-wien.ru, занимающуюся лечением проблем с суставами и позвоночником. А сейчас, рассмотрим топ 9 видов спорта, которые негативно влияют на состояние суставов:



1. Футбол



Вывихи лодыжек и травмы подколенного сухожилия - всего лишь малая часть проблем всех футболистов. Растяжение лодыжки, часто случается в результате внезапного и сильного поворота ноги. Связки могут больше не вернуться к своей первоначальной форме, что повышает риск повторных растяжений. Это грозит хронической скованностью сустава, которая в будущем, оказывает существенное влияние на остальные части тела. Мышцы ног и таза теряют эффективность и силу. Обычное лекарство от травм подколенного сухожилия - время. Однако повторяющиеся травмы, образуют больше рубцовой ткани.



2. Кроссфит



Это вид спорта, приобретает огромное количество поклонников во всем мире. Однако высокоинтенсивная тренировка, нацеленная на несколько частей тела, означает, что риск получения травмы намного выше. В частности, некоторые из них включают тендинопатию ахиллова сухожилия. Все тяжелые и повторяющиеся упражнения с поднятием веса, могут привести к травме вращающей манжеты. Это состояние выводит спортсменов из строя на долгое время, и может даже потребовать хирургического вмешательства.



3. Гольф



Считаете, что гольф полностью безопасный вид спорта? На самом деле, он часто вызывает боль в локтях, шее, запястьях и даже пальцах. Среди игроков, распространены боли в спине, поскольку наклоны, оказывают значительное давление на позвоночник и мышцы. Это связано с завершающей фазой замаха, когда все тело принимает неудобное положение. Чрезмерная скручивающая сила приводит к разрыву связок или мениска.



4. Гимнастика



Хотя гимнастика очень привлекательна внешне, все намного сложнее. Чтобы стать хорошей гимнасткой, требуется много практики и выносливости. Баланс, сила, гибкость и контроль, всегда должны быть превосходными. Форма тела может сильно пострадать в случае небольшой ошибки или небрежности со стороны спортсмена. Переломы запястья и позвоночника, растяжение связок голеностопного сустава, травмы шеи, головы, довольно распространены, среди этого вида спорта. Помимо рисков, гимнастика - отличный выбор для молодежи.



5. Баскетбол



Баскетбол - это вид спорта с внезапными остановками, поворотами и прыжками. Постоянные толчки создают большую нагрузку на колени, которые действуют как амортизаторы тела. В то время, большинство баскетбольных травм, приходится на лодыжку и ступни. Быстрый темп игры, также может привести к разрыву бедра. Со временем люди, которые играют в баскетбол с высокой интенсивностью, подвергаются большему риску развития остеоартрита.



6. Йога



Йога преподносится как спорт, приносящий исцеление. Но неправильное или чрезмерное выполнение определенных поз, может принести больше вреда, чем пользы. Например, поза собаки вниз, включает в себя давление на запястье, под слегка неудобным углом. Если эту позу практиковать многократно в течение длительного периода времени, это вызовет повторяющуюся нагрузку на наши запястья, что чревато разрывом связок.



Выполнение стойки на плечах, поза плуга, стойки на голове, также оказывают огромное давление на позвоночник, потенциально вызывая травмы плеч или шеи.



7. Теннис



Из-за повторяющихся движений, у теннисистов наблюдается дисбаланс силы, между верхней и нижней частью тела. Короткие рывки бега с постоянными резкими остановками, нагружают колени, в то время, как бедра передают свою энергию силам, удерживающим и раскачивающим ракетку.



Самый эффективный способ минимизировать повреждение - сделать долгую и глубокую разминку и избегать резких остановок во время спринта.



8. Лыжный спорт



Один из самых распространенных способов повредить колено или бедро - это падение. Катание на лыжах - один из самых тяжелых видов спорта. И он особенно опасен на обледенелых или ухабистых склонах. Даже без падений, катание на лыжах, вызывает нагрузку на оба сустава. Среди лыжников, популярна дополнительная защита на коленях, поглощающая удар прыжков.



9. Танцы



В частности, артистам балета знакомы бурситы - деформация, при которой большой палец ноги наклоняется ко второму пальцу. В более серьезных случаях, это может привести к боли, дискомфорту, затруднениям при ходьбе в долгосрочной перспективе.



Вывихи коленных чашечек, локтей, плеч, также не вызывают удивления. Травмированная область тела, становиться более восприимчивой к дальнейшим вывихам.



Означает ли это, что следует избегать всех видов спорта? Нет! Большинство этих травм получено в результате неправильной техники. Однако, даже на спортивных тренировках, существует риск получить травму в любой момент.

























Особенности ставок на хоккей - правила успеха



Основные принципы эффективности при выборе конкретных исходов будущих хоккейных матчей. Использование проверенных стратегий в качестве основы для азартных ставок на спорт. Преимущества ставок на спорт в лицензированных БК



В России работает несколько десятков букмекерских контор. Условно эти беттинговые компании можно разделить на 2 категории: лицензированные и оффшорные. СКА заранее вышел в плей-офф, но до ЦСКА все еще далеко



Питерский клуб на всех порах мчится к заветному титулу в КХЛ, однако не является главным фаворитом Кубка Гагарина. Команда Валерия Брагина расположилась в верхней части таблицы, но отставание от лидера ЦСКА все еще большое. Самые опасные виды спорта для суставов



Специалисты в сфере здравоохранения, придерживаются мнения, что упражнения полезны для здоровья. И это так! Исследования показали, что активный образ жизни, благотворно влияет на хрящи. ЦСКА первым оформил выход в плей-офф КХЛ



Команда Игоря Никитина не без проблем переиграла хабаровский «Амур». Эта победа позволила армейцам добиться особенного достижения. ЦСКА стал первым клубом в этом сезоне, который обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.



















© 2007-2021 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru







