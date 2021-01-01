Преимущества ставок на спорт в лицензированных БК





В России работает несколько десятков букмекерских контор. Условно эти беттинговые компании можно разделить на 2 категории: лицензированные и оффшорные. К первой категории относятся букмекеры, которые получили лицензию ФНС РФ, подключились к ЦУПИС и вступили в СРО. Деятельность этих БК отвечает требованиям российского законодательства. Поэтому данные беттинговые компании считаются легальными.



Оффшорные БК принимают ставки на спорт по иностранным лицензиям, непризнанным российским законодательством. Следовательно, деятельность таких букмекеров считается нелегальной. Поэтому их официальные сайты постоянно блокируются отечественными интернет-провайдерами. Тем не менее, у бетторов достаточно способов для обхода блокировок и доступа к оффшорным БК. Поэтому нелегальные букмекеры не страдают от недостатка клиентов.



И все-таки в России целесообразно делать ставки на хоккей онлайн или другой вид спорта на сайтах лицензированных букмекеров. Данное утверждение обусловлено несколькими причинами:



- наличием гаранта честности;

- отсутствием проблем с доступом;

- отсутствием претензий со стороны ФНС;

- гарантией защиты конфиденциальных данных.





ЦУПИС – гарант честности



Гарантом честности букмекерской конторы выступает Центр учета и приема интерактивных ставок. Если БК подключилась к ЦУПИС, игрок может быть уверен в прозрачности всех финансовых операций. Клиенты БК получают все честно заработанные средства в полном объеме.



ЦУПИС предъявляет определенные требования и к бетторам. Стать клиентом лицензированной в России букмекерской конторы может игрок, подтвердивший свою личность и возраст. Поэтому обязательным условием для ставок в легальных БК является предоставление скана или фотографии паспорта.





Гарантия доступности сайта БК



Официальные сайты легальных БК доступны российским бетторам в режиме 24/7. А вот ресурсы оффшорных букмекеров зачастую недоступны из-за блокировок со стороны интернет-провайдеров. Блокировка сайтов нелегальных БК осуществляется по требованию Роскомандзора.



Клиентам лицензированных БК не стоит переживать о том, что они не смогут вовремя сделать ставки на спортивные события на Betboom. Игроки могут сосредоточиться только на беттинге и не искать способы обхода блокировок.





Отсутствие претензий со стороны ФНС



Согласно действующему законодательству, с выигрыша игроков в легальных букмекерских конторах взимается 13% налог. Благодаря этому, бетторы могут не переживать о проблемах с налоговой инспекцией. Все выигранные средства будут абсолютно чистыми.





Гарантия конфиденциальности



Клиенты лицензированных БК защищены от мошеннических действий за счет того, что их личные данные не могут быть переданы третьим лицам. Разглашение конфиденциальных сведений об игроках преследуется законом РФ. Данный факт позволяет беттору спокойно делать ставки на футбол онлайн и быть уверенным в своей правовой защищенности.



Резюмируя, необходимо сказать, что преимущества ставок в лицензированных букмекерских конторах очевидны. Бетторам гарантированы выплаты выигрышей, отсутствие проблем с доступом к аккаунту на сайте БК и защита конфиденциальных данных. Легальный букмекер не обманет своего клиента, так как нечестная игра со стороны беттинговой компании преследуется законом.