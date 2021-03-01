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В чем отличие БК Зенит от Зенитбет





В начале десятых годов Госдума РФ приняла закон, регулирующий деятельность онлайн букмекерских контор в сети Интернет. Согласно принятому закону, онлайн букмекер должен приобрести лицензию ФНС РФ, внести страховочный взнос, вступить в одну из двух СРО (саморегулирующихся организаций букмекеров), которая работает с одним из двух ЦУПИС. На сайте легальной российской БК не должно быть раздела игрового гемблинга.



После того, как закон вступил в силу, сайты всех онлайн БК, которые не оформили лицензию, блокируются Роскомнадзором, и недоступны через браузерный просмотр на территории России. В настоящее время на легальной основе в России работают 20 букмекерских контор, все остальные попадают под блокировку.



Однако, многие бетторы по тем или иным причинам предпочитают делать ставки в оффшорных (запрещенных) БК, обходя существующие блокировки. Многие легальные российские БК имеют два варианта – легальный и оффшорный. Например, одна из старейших российских БК Зенит работает по официальной лицензии через сайт zenit.win, а оффшорный аналог доступен по адресу zenit.bet. Юридически эти два сайта никак не связаны, но имеют схожую цветовую гамму и принимают ставки по одной и той же линии. Поэтому, с технической точки зрения процесс заключения пари в легальном и оффшорном Зените ничем не отличаются.



Наиболее простым и популярным способом обхода блокировки является зеркало запрещенной БК. Зеркало Zenitbet можно найти на официальном сайте БК Зенит. Зеркало сайта полностью сохраняет функционал основной версии сайта, но расположено на другом URL. Пока о новом адресе зеркала не узнал робот Роскомнадзора, оно будет находиться в свободном доступе. После того, как текущее зеркало сайта попало в «черный список» и было заблокировано, следует воспользоваться новым рабочим зеркалом.



Какой Зенит лучше

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, в чем заключается отличие между оффшорным и легальным Зенитом. Как уже было сказано, никакого различия в технических аспектах игры в этих БК нет. Различие заключается в процессе регистрации, налогообложении и решении потенциальных спорных вопросов, которые могут возникнуть в процессе игры.



Регистрация



Регистрация в оффшорном Зените предельно проста и занимает минимум времени. Игрок указывает свои регистрационные данные, номер мобильного телефона (электронную почту), выбирает игровую валюту. После этого ему открывается доступ к личному кабинету, игрок пополняет свой игровой счет и может заключать пари.



В легальном Зените процесс регистрации сопровождается обязательной процедурой идентификации личности игрока, который должен предоставить оригиналы своего паспорта и подтвердить свою личность. В ходе регистрации игрок создает личный аккаунт в ЦУПИС (если его ранее не было), и связывает свой личный кабинет в БК Зенит со своим аккаунтом в ЦУПИС, через который идут все платежи. Лишь после этого он может делать ставки.



Налогообложение и правовые вопросы



В оффшорном Зените с выигрыша игрока не удерживается никаких налогов. В легальном Зените с каждого вывода денег удерживается 13% налог.



В случае возникновения спорных ситуаций между игроком и администрацией БК, при игре в легальном Зените игрок имеет возможность оспорить неправомерное, по его мнению, решение букмекера, направив соответствующую жалобу в ту СРО, в которой состоит букмекер. Если жалоба будет принята к рассмотрению, по ней будет вынесено решение, возможно, в пользу игрока, если букмекер действительно нарушил правила. При игре в оффшорном Зените у игрока такой возможности нет. Все спорные вопросы игрок должен решать самостоятельно.

























В чем отличие БК Зенит от Зенитбет



Многие бетторы по тем или иным причинам предпочитают делать ставки в оффшорных БК, обходя существующие блокировки. Многие легальные российские БК имеют два варианта – легальный и оффшорный. Овечкин - в восьми шайбах от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ



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