На этой странице представлено расписание матчей турнира по хоккею на Олимпиаде 2022 в китайском Пекине. Игры пройдут с 9 по 20 февраля.
12 лучших команд планеты, которые будут представлены на этот раз игроками из Национальной хоккейной лиги, проведут по три матча в группе, а затем сразятся в играх на выбывание. Две сильнейшие сборные сыграют в финале в последний день проведения Олимпиады 2022.
Расписание хоккея на Олимпиаде 2022
В турнире примут участие восемь сильнейших сборных согласно рейтингу ИИХФ и Китай как хозяин турнира. Команды Словакии, Латвии и Дании стали победителями квалификационных турниров.
А - Канада, США, Германия, Китай
В - Россия, Чехия, Швейцария, Дания
С - Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
На первом этапе сборная России, составленная из хоккеистов НХЛ и КХЛ, проведет по одному матчу с командами группы В.
9 февраля, среда
11:40 Россия - Швейцария
16:10 Чехия - Дания
10 февраля, четверг
07:10 Швеция - Латвия
11:40 Финляндия - Словакия
16:10 США - Китай
16:10 Канада - Германия
11 февраля, пятница
07:10 Дания - Россия
11:40 Чехия - Швейцария
11:40 Швеция - Словакия
16:10 Латвия - Финляндия
12 февраля, суббота
07:10 Канада - США
11:40 Германия - Китай
16:10 Россия - Чехия
16:10 Швейцария - Дания
13 февраля, воскресенье
07:10 Словакия - Латвия
11:40 Финляндия - Швеция
16:10 Китай - Канада
16:10 США - Германия
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады 2022
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|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Ш
|О
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Китай
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа В
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|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа С
|
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Ш
|О
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады в Пекине
Самое интересное для любителей хоккея начнется в Пекине с матчей плей-офф, куда выходят все 12 участников группового раунда. После первого этапа сборные занимают места в общей турнирной таблице с 1-го по 12-е (D1...D12).
Первые четыре места займут победители групп и лучшая команда среди занявших вторые места. Эти команды (1D, 2D, 3D, 4D) напрямую выходят в 1/4 финала. Остальные восемь участников сыграют между собой, чтобы определить оставшихся четвертьфиналистов (5D-12D, 6D-11D, 7D-10D, 8D-9D).
15 февраля, вторник
07:10 Квалификация
07:10 Квалификация
11:40 Квалификация
16:10 Квалификация
16 февраля, среда
06:10 1/4 финала
10:40 1/4 финала
15:10 1/4 финала
15:10 1/4 финала
18 февраля, пятница
10:40 1/2 финала
15:10 1/2 финала
19 февраля, суббота
15:10 Матч за 3-е место
20 февраля, воскресенье
07:10 Финал