Лыжные гонки на Олимпиаде 2022 в Пекине





С 5 по 20 февраля в китайском Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игры 2022 года.



Соревнования с участием лучших лыжников мира пройдут в центре лыжных гонок «Гуяншу», который находится в 160 километрах от Пекина.



В нашем специальном разделе Вы найдете полное расписание зимних Олимпийских игр 2022 в китайской столице.



Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022

Расписание гонок



5 февраля, суббота

15:45 (10:45) Скиатлон, женщины, 7.5 км+7.5 км

4 года назад. Победу в гонке одержала Шарлотт Калла из Швеции. Лучшая из наших лыжниц Наталья Непряева финишировала на 8 месте.



6 февраля, воскресенье

15:00 (10:00) Скиатлон, мужчины, 15 км+15 км

4 года назад. Весь подиум заняли биатлонисты из Норвегии, победителем стал Симен Хегстад Крюгер. Денис Спицов занял четвертое место.



8 февраля, вторник

16:00 (11:00) Спринт, женщины, свободный стиль (квалификация)

16:30 (11:30) Спринт, мужчины, свободный стиль (квалификация)

18:30 (13:30) Спринт, женщины, свободный стиль

4 года назад. Олимпийской чемпионкой стала победительница квалификации Стина Нильссон из Швеции. Российска лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль.

18:55 (13:55) Спринт, мужчины, свободный стиль

4 года назад. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Большунов вышел в финал и занял в итоге третье место.



10 февраля, четверг

15:00 (10:00) 10 км, женщины, классический стиль

4 года назад. Лучшей в этом виде программы стала Рагниль Хага из Норвегии. Лучшая из россиянок Анастасия Седова финишировала 8-й.



11 февраля, пятница

15:00 (10:00) 15 км, мужчины, классический стиль

4 года назад. Дарио Колонья завоевал золотую медаль, серебро досталось Денису Спицову.



12 февраля, суббота

15:30 (10:30) Эстафета, женщины, 4х5 км

4 года назад. Золото завоевала норвежская сборная, второе время показали шведские лыжницы, бронзовые медали получили российские спорсменки (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская).



13 февраля, воскресенье

15:00 (10:00) Эстафета, мужчины, 4х10 км

4 года назад. Олимпийскими чемпионами стали лыжники из Норвегии. Российский квартет завоевал серебряные медали (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов).



16 февраля, среда

17:00 (12:00) Командный спринт, женщины, классический стиль (полуфиналы)

17:50 (12:50) Командный спринт, мужчины, классический стиль (полуфиналы)

19:00 (14:00) Командный спринт, женщины, классический стиль (финал)

4 года назад. Победу одержали лыжницы из США, российский дуэт показал девятое время.

19:25 (14:25) Командный спринт, мужчины, классический стиль (финал)

4 года назад. Победу одержали лыжники из Норвегии, второе место досталось спортсменам России.



19 февраля, суббота

14:00 (09:00) Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль

4 года назад. Золотую медаль завоевал Ийво Нисканен из Финляндии. Второе и третье место заняли Александр Большунов и Андрей Ларьков.



20 февраля, воскресенье

15:00 (10:00) Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль

4 года назад. Марит Бьёрген из Норвегии выиграла свою восьмую золотую олимпийскую медаль.



* - время начала соревнований по лыжным гонкам - московское.

























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