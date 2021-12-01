Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине

Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.
Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги не сыграют в Китае, поэтому на второй Олимпиаде подряд в главном турнире четырехлетия выступят только игроки, играющие в европейских клубах и командах низших североамериканских лиг.
Состав сборной для участия в Пекине будет назван в конце января 2022 года.
Расписание матчей хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2022
Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022
Предварительный состав сборной России, который примет участие в Олимпийских играх в Пекине.
Вратари
Иван Федотов (25 лет, ЦСКА), Тимур Билялов (26 лет, «Ак Барс»), Александр Самонов (26 лет, СКА).
Защитники
Никита Нестеров (28 лет, ЦСКА), Александр Елесин (25 лет, «Локомотив»), Вячеслав Войнов (31 год, «Динамо» М), Артем Минулин (23 года, «Металлург»), Егор Яковлев (30 лет, «Металлург»), Алексей Марченко (29 лет, «Локомотив»), Игорь Ожиганов (29 лет, СКА), Александр Никишин (20 лет, «Спартак»).
Нападающие
Никита Гусев (СКА, 29 лет), Вадим Шипачев (34 года, «Динамо» М), Андрей Чибисов (28 лет, «Металлург»), Андрей Кузьменко (25 лет, СКА), Александр Кадейкин (28 лет, «Салават Юлаев»), Сергей Толчинский (26 лет, «Авангард»), Кирилл Марченко (21 год, СКА), Павел Карнаухов (24 года, ЦСКА), Михаил Григоренко (27 лет, ЦСКА), Дмитрий Воронков (21 год, «Ак Барс»), Артем Анисимов (33 года, «Локомотив»), Егор Коршков (25 лет, «Локомотив»), Сергей Плотников (31 год, ЦСКА), Владислав Каменев (25 лет, ЦСКА).