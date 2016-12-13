Бокс. Александр Поветкин - Бермейн Стиверн. 17 декабря 2016

В субботу, 17 декабря, станет известен временный чемпион мира в самой престижной весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В Екатеринбурге состоится бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем гаитянского происхождения Бермейном Стиверном.



Поединок начнется в 19:00 по московскому времени и будет показан на телеканале «Матч ТВ».



Почему временный?



Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американц Деонтей Уайлдер выбыл на неопределенное время, получив в июле серьезную травму. Руководство организации решило провести поединок между двумя главными претендентами на титул, разыграв звание временного чемпиона. Сильнейший в субботней схватке затем обязан будет встретится с Уайлдером.



Статистика



В послужном списке Поветкина всего одно поражение и 30 побед в профессиональной карьере, в активе канадца 25 побед в 28 боях. Отметим, что на двоих у обоих боксеров 43 нокаута.



Допинг



В середине ноября у Бермейна обнаружили в организме запрещенное вещество и WBC наложил на него штраф. Однако бой решено было не отменять. Все допинг-пробы Поветкина перед боем дали отрицательный результат.



Деньги



Призовой фонд боя составит 3,16 млн долларов. Каждый из спортсменов получит за бой 1,4 млн долларов.



Промоутеры



Промоутером российского боксера является владелец компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, организацией поединков канадца занимается знаменитый Дон Кинг.



Прямая речь



Бермейн Стиверн: «В моих планах - нокаутировать Поветкина. Мои сильные стороны - удар, мощь, ими я и планирую воспользоваться».



Александр Поветкин: «Я хочу одержать победу. Не важно - нокаутом или по очкам. Важно победить».