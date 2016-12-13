Кубок мира по биатлону. 3-й этап. Нове-Место. 15-18 декабря 2016

Третий в сезоне 2016/2017 этап Кубка мира по биатлону пройдет с 15 по 18 декабря в городе Нове-Место. В Чехии запланировано проведение масс-старта, гонки преследования и спринтерской гонки.



Нове-Место всего в третий раз будет принимать этап Кубка мира по биатлону. До нынешнего года здесь проводились соревнования биатлонистов в январе 2012 года и в феврале 2015 года.



Два года назад



В Чехии российские биатлонисты завоевали одну золотую медаль. Яна Романова и Алексей Волков завоевали медаль высшей пробы в супермиксте, опередив команды Норвегии и Украины. В смешанной эстафете наши биатлонисты финишировали четвертыми.



Выступление россиян в Поклюке



Неделю назад в Поклюке Антон Шипулин дважды - в гонке преследования и спринте - приходил на финиш с третьим результатом. В эстафете наша четверка (Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин) финишировала второй, уступив французам около 16-ти секунд. Российские биатлонистки вновь остались без медалей.



Расписание гонок в Нове-Место



В четверг, 15 декабря, пройдет мужская спринтерская гонка (начало в19:30 по московскому времени). На следующий день состоится женская спринтерская гонка (19:30). В субботу запланированы две гонки преследования (в 17:00 у мужчин и в 19:30 у женщин). 18 декабря намечено проведение мужского (13:45) и женского (16:15) масс-стартов.



Полное расписание Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17



Состав сборной России



В Нове-Место тренеры национальной команды пригласили следующих биатлонистов: мужчины - Гараничев, Шипулин, Бабиков, Цветков, Елисеев, Малышко, женщины - Акимова, Подчуфарова, Загоруйко, Глазырина, Слепцова.