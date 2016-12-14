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Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи





Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.

Напомним, столица Зимних Олимпийских игр 2014 года была выбрана местом проведения мирового первенства по этим видам спорта в конце июня 2013 года на конгрессе Международной федерации. Сочи опередил в голосовании немецкий Альтенберг, канадский Уистлер  и американский Лейк-Плэсид.

В начале декабря, после опубликования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, США, Латвия и Южная Корея приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат. Федерация бобслея и санного спорта Германии высказалась против бойкота, но выступила с предложением перенести мировое первенство в другую страну.

Ровно за два месяца до начала чемпионата Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение не проводить мировое первенство в Сочи. О месте проведения будет сообщено дополнительно.

Год назад

На чемпионате мира, который прошел с 8 по 21 февраля в пригороде Иннсбрука, российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую медали. Все золотые медали достались представителям Германии (4) и Латвии (2)

На заметку

Одним из основных спонсоров Международной федерации бобслея и скелетона выступает российская компания «Газпром».

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14.12.2016 | Рубрика: Остальное
Теги: бобслей, скелетон



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