Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 в Сочи должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.



Напомним, столица Зимних Олимпийских игр 2014 года была выбрана местом проведения мирового первенства по этим видам спорта в конце июня 2013 года на конгрессе Международной федерации. Сочи опередил в голосовании немецкий Альтенберг, канадский Уистлер и американский Лейк-Плэсид.



В начале декабря, после опубликования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, США, Латвия и Южная Корея приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат. Федерация бобслея и санного спорта Германии высказалась против бойкота, но выступила с предложением перенести мировое первенство в другую страну.



Ровно за два месяца до начала чемпионата Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение не проводить мировое первенство в Сочи. О месте проведения будет сообщено дополнительно.



Год назад



На чемпионате мира, который прошел с 8 по 21 февраля в пригороде Иннсбрука, российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую медали. Все золотые медали достались представителям Германии (4) и Латвии (2)



На заметку



Одним из основных спонсоров Международной федерации бобслея и скелетона выступает российская компания «Газпром».