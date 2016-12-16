Чемпионат России по фигурному катанию 2016

В конце декабря в Челябинске пройдет очередной чемпионат России по фигурному катанию.



Соревновательная часть турнира начнется 22 декабря короткой программой среди мужчин (14:00 по московскому времени) и завершится 24 декабря, когда медали разыграют женщины в одиночном катании (17:30).



22 декабря в 16:45 запланировано выступление спортивных пар (16:45), а вечером в 20:00 откатают короткую программу танцевальные пары. Программа следующего дня начнется с выступления женщин (14:00), в 16:45 разыграют медали мужчины в одиночном катании, а в 20:00 станут известны победители в танцах на льду. В субботу определятся лучшие среди спортивных пар (15:00) и женщин-одиночниц (17:30).



В воскресенье, 25 декабря пройдут показательные выступления лучших фигуристов.



На кого посмотреть



В Челябинск приедут Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова, которые выступали в финале Гран-при. Медведева, напомним, завоевала там золото, а Погорилой досталась бронзовая медаль.



Владимир Морозов и Евгения Тарасова заняли в Марселе первое место в состязании спортивных пар, опередив китайских и канадских спортсменов.



Еще одни участники турнира во Франции, Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва, финишировали четвертыми в танцах на льду.



Олимпийская чемпионка сочинской Олимпиады в командных соревнованиях Юлия Липницкая также приедет в южноуральскую столицу.



Год назад



На прошлогоднем чемпионате России в Екатеринбурге в мужском одиночном катании победил Максим Ковтун. Среди женщин лучший результат показала Медведева. В соревнования пар сильнейшими стали Максим Траньков и Татьяна Волосожар. В танцах на льду сильнее всех выступила пара Соловьев - Боброва.